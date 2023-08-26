Rafet El Roman'ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı. Görenler aynı şeyi söyledi

Rafet El Roman önceki gün 55'inci yaş gününü kutladı. Çocuklarıyla doğum gününü kutlayan Rafet El Roman'ın paylaşımına oğlu Edvan ile benzerliği damga vurdu.

Rafet El Roman'ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı. Görenler aynı şeyi söyledi

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman 55'nci yaş gününü kutladı. Kızları Su ve Şevval El Roman ile oğlu Edvan'ın kendisi için hazırladığı pasta ile mutlu olan Rafet El Roman çocukları ile pozlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

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1996 yılında evlendiği manken Tuğba Altıntop'tan 2003 yılında boşanan ünlü şarkıcının bu evlilikten Su ve Şevval adından iki kızı var. Rafet El Roman'ın kızlarını herkes tanırken ünlü şarkıcının gözlerden uzak büyüttüğü bir de oğlu var.

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Rafet El Roman'ın doğum günü paylaşımına oğlu Edvan damga vurdu. Eski sevgilisi Yeşim Eryıldırım’dan olan oğlu Edvan kocaman oldu. Şimdilerde 23 yaşında genç bir delikanlı olan Edvan'ın babasıyla benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

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Rafet El Roman'ın kızları ve oğlu ile paylaşımına sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü şarkıcının gönderisinin altına; 'Oğlu aynı babası', 'Edvan babasının kopyası', 'Oğlu tıpkı babası', 'Çok güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.

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