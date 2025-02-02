Rahatsızlığı artmıştı: Yakın arkadaşı bilgi verdi: Filiz Akın'la ilgili flaş açıklama

Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın’dan, güzel haberler gelmeye devam ediyor. Zatürre ve enfeksiyon nedeniyle Bodrum’da tedavi gören usta sanatçı durumunun kötüleşmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla İstanbul’a getirilmişti.

YAKIN DOSTU HÜLYA KOÇYİĞİT’TEN SEVİNDİREN HABER

Katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını cevaplayan Hülya Koçyiğit, yakın arkadaşı Filiz Akın’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Filiz Akın'dan üzen haber! Ambulans uçakla hastaneye getirildi...Yoğun bakıma alındı

Usta oyuncunun tedavisinin devam ettiğini söyleyen Koçyiğit, “Filiz Akın daha iyi. Bir ara rahatsızlığı artmıştı ama şu sıralar daha iyi çok şükür” diyerek sürecin olumlu ilerlediğini açıkladı.