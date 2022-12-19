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Uzmanından kadınları endişelendiren kanser uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Göçmen, rahim kanserinin her 3 kadından birinde görüldüğünü açıkladı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 14:02
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Rahim kanseri her 3 kadından birinde görülüyor. Prof. Dr. Ahmet Göçmen uyardı

Uzmanından kadınları endişelendiren kanser uyarısı
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Uzman Prof. Dr. Ahmet Göçmen, kadın üreme sisteminde sık görülen miyomlar hakkında bilgiler verdi. Göçmen, miyomların boyut ve sıklık olarak da yaşa göre değişkenlik göstermekle beraber menopozla birlikte küçülebileceğini ifade etti.

Göçmen, "Rahim miyomları kadın üreme sisteminde en sık görülen, rahmin kendi düz kas liflerinden gelişen, iyi huylu (kanser olmayan) tümörlerdir. Çoğunlukla fiziksel muayenede teşhis edilemeyecek kadar küçüktür ve bir veya birden çok olabilir. Miyomlar her yaşta görülebildiği gibi, sıklıkla 30-40 yaş arası kadınlarda yaygındır" dedi.

"BELİRTİLER TÜMÖRÜN SAYISI VE BOYUTUNA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR"

Prof. Dr. Göçmen, sözlerine şöyle devam etti: "Tümör çok küçükse veya hasta menopoz dönemindeyse belirti gözlenmeyebilir. Miyom belirtileri genelde; adet dönemlerinde yaşanan aşırı kanamalar, pelvis bölgesinde veya sırtın alt kısmında hissedilen ağrı, idrara çıkmada artış, ilişki sırasında ağrı, hamile kalmakta zorluk yaşamaktır" dedi.

"MİYOM AMELİYATINDA ROBOTİK CERRAHİ KONFORU"

Prof. Dr. Göçmen, "Cerrah ameliyathanede bulunan cerrah konsolunda 3 boyutlu gerçek görüntü rehberliğinde ameliyatı gerçekleştirir. Hastanın başında bulunan bir diğer cerrah ameliyat süresince gerekli enstrüman veya malzemeleri ameliyata dahil ederek konsoldaki cerraha yardımcı olur. Robotun insan elinden daha fazla hareket kabiliyetine sahip enstrümanları sayesinde çok dar alanlarda özgürce hareket edebilen cerrah, ameliyatı büyük bir titizlikle gerçekleştirir. Hastanın karın bölgesinde açılan küçük kesilerden miyomlar (miyomektomi) veya rahim (histerektomi) çıkarılarak ameliyat sonlandırılır" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Göçmen, kanserli olmayan rahmin alınması için hastanın göbek deliğinden tek bir küçük kesiyle de operasyonun gerçekleştirildiğini belirtti.

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