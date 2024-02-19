Rahmetli parti İBB’ye aday çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
Rahmetli parti İBB’ye aday çıkardı
Umut Çınar'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyuran Anavatan Partisi, diğer büyükşehir belediye başkanı adaylarını da açıkladı.

Anavatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Umut Çınar, Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneği'nin de kurucusu ve başkanı olduğu biliniyor.

Çınar, İstanbul'un ticaret ve marka gücünü yükseltmek için projeler üreteceğini belirtti.

“Şehrimizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak istiyorum” diyen Çınar, yaşlıların ve iş insanlarının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Çınar'ın yanı sıra Anavatan Partisi'nin diğer büyükşehir belediye başkan adayları da belli oldu.

İzmir'de Ali Sungur, Konya'da Erkan Eskiler, Aydın'da Nail Kaplı ve Şanlıurfa'da Halil İbrahim Polat yarışacak.

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UMUT ÇINAR KİMDİR?

Umut Çınar, 2011 yılında Ankara'da “yaşlılar” yerine “genç büyükler” terimini kullanan ve genç büyüklerin haklarını savunan Dünya Yaşlılık Derneği'ni (DÜYADER) kurdu.

2015 yılında ise yaşlılık ve markalaşma konularında sosyal sorumluluk projeleri yürüten Dünya Markalar Derneği'ni hayata geçirdi.

Çınar, aynı zamanda Köstebekgiller adlı çizgi filmi dünyaya tanıtmak için de çalışmalar yaptı.

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