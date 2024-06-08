Rahmi Koç affetti. Ali Koç şaştı kaldı

Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de beklenen gün geldi çattı.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın kozlarını paylaştığı Olağan Seçimli Genel Kurul nihayet başladı.

İlk olarak seçimi yönetmesi için yapılan Divan Başkanlığı oylamasında Ali Koç'un desteklediği aday Vefa Küçük seçildi.

Seçimin anti-demokratik olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım kongreyi terk ederken Ali Koç ise bitene kadar kaldı.

Kapanış konuşmasında Aziz Yıldırım'a seslenen Ali Koç, babası Rahmi Koç ile beraber dedesi Vehbi Koç'un cenazesinde yaşadıklarını anlattı.

"AFFEDİLEMEYECEK HİÇBİR ŞEY YOKTUR"

Rahmi Koç'un "affedilemeyecek hiçbir şey yoktur" sözünü Aziz Yıldırım için tekrarlayan Ali Koç açıklamasında, "Babam bana, 'Hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur' dedi. Hem de ne zaman dedi biliyor musunuz? Rahmetli büyükbabamın naaşı çalındı, 8 ay bulamadık. 8 ay sonra aynı kabristanda bulundu, Allah kimseye göstermesin. Bir aile mensubuna 'Affeder misiniz' denildi, çok tepki gösterdi. Ben de arkadan yürüyordum. O zaman yurtdışında yaşıyordum...Sonra aynı adam aynı soruyu babama da sordu, 'Hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur' dedi. Bu bana garip geldi, 27 sene evvel falan oldu. Söz konusu Fenerbahçe'nin menfaatlerinde birleşmeyse affedilmeyecek hiçbir şey yoktur!" dedi.