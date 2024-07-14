Rahmi Koç bütün sorunların kaynağını açıkladı

Beşiktaş’ın Ciro Immobile transferinde devreye girerek siyah-beyazlılara uçağını seferber eden Rafa Silva transferinde ise doğrudan sponsor olan Rahmi Koç son günlerde Beşiktaş için yaptıkları kadar söylediği bir cümle ile de gündemden düşmüyor.

Katıldığı bir röportaj sırasında Türkiye’deki artan sorunlara değinen milyarder iş adamı bütün bu problemlerin asıl kaynağını açıkladı.

"BAŞIMIZA NE GELİYORSA BU NÜFUS ARTIŞINDAN GELİYOR"

Her şeyin artan nüfus yüzünden olduğunu söyleyen Rahmi Koç açıklamasında, “Başımıza ne geliyorsa bu nüfus artışından geliyor. Okul yemek gıda eğitim hiçbir şey yetmiyor” ifadelerini kullandı.

RAHMİ KOÇ KİMDİR?

9 Ekim 1930'da Ankara'da doğan Mustafa Rahmi Koç, Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un tek erkek çocuğudur.

İlköğretim eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul'a taşınan Rahmi Koç Robert Koleji'nde okudu. Üniversite tercihini ise ABD’den yana kullanan Rahmi Koç Johns Hopkins Üniversitesi'nde İşletme eğitimi görmüştür.

1958 yılında çalışma hayatına atılan Rahmi Koç Ankara'da Otokoç'ta çalışmaya başladı. Rahmi Koç, 1970'te İcra Kurulu Başkanlığı, 1975'te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve 1980'de İdare Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

1984 yılında babası Vehbi Koç'un emekli olmasıyla Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na geldi. Bu görevi 4 Nisan 2003 yılına kadar sürdüren Rahmi Koç görevi ilk oğlu Mustafa Koç'a devretmiştir.

İş hayatından emekli olduktan sonra sosyal sorumluluk projelerine adayan Rahmi Koç, Vehbi Koç Vakfı İdare Heyeti Başkan Vekili, Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Üniversitesi (KÜ) Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı gibi birçok önemli görevde bulunmaktadır.