Rahmi Koç devreye girdi

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Beşiktaş Ciro Immobile’yi kadrosuna kattı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen İtalyan golcü yıllık 6 milyon eurodan 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

IMMOBILE İÇİN UÇAĞINI YOLLADI

Siyah-beyazlıların bu hamlesi taraftar tarafından coşkuyla karşılanırken sürpriz olmayan bir detay sosyal medyada gündem oldu.

Immobile’yi İtalya’dan İstanbul’a getiren uçağın Koç Holding’e ait KOÇ02 ortaya çıktı.

Bu detayın sosyal medyada yayılmasının ardından taraftarlar Rahmi Koç’a bu jestinden dolayı teşekkür etti.

ACUN ILICALI'NIN UÇAĞININ KULLANILMASI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Beşiktaş'ın bir diğer yıldız transferinde Rafa Silva'yı Acun Ilıcalı'nın jetiyle getirmesi tartışma konusu olmuştu.