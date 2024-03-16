Rahmi Koç gitti efsane geldi. Görenler 'çok yakıştı' dedi

Beşiktaş; Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi önemli bir değişiklik göze çarptı.

Yıllardır Beşiktaş'a olan desteği nedeniyle taraftarın büyük sevgisini kazanan Rahmi Koç için özel pankart hazırlanmıştı.

Üzerinde "Rahmi Baba seni çok seviyoruz" yazılı dev pankart bir süredir Dolmabahçe'de tribüne duruyordu

Bugünkü karşılaşmaya gidenler Rahmi Koç pankartının yerini Necip Uysal'ın aldığını gördü.

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'a uzun yıllardır hizmet eden Necip'e yapılan bu jest taraftarların beğenisini kazandı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Necip Beşiktaş'ın öz evladıdır. Çok yakıştı" şeklinde yorumlar yaptı.