Rahmi Koç gitti efsane geldi. Görenler 'çok yakıştı' dedi

Selahattin Ekrekli
Rahmi Koç gitti efsane geldi. Görenler 'çok yakıştı' dedi
Beşiktaş'ın, Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi yapılan pankart değişikliği dikkat çekti.

Beşiktaş; Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi önemli bir değişiklik göze çarptı.

Yıllardır Beşiktaş'a olan desteği nedeniyle taraftarın büyük sevgisini kazanan Rahmi Koç için özel pankart hazırlanmıştı.

Üzerinde "Rahmi Baba seni çok seviyoruz" yazılı dev pankart bir süredir Dolmabahçe'de tribüne duruyordu

Bugünkü karşılaşmaya gidenler Rahmi Koç pankartının yerini Necip Uysal'ın aldığını gördü.

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'a uzun yıllardır hizmet eden Necip'e yapılan bu jest taraftarların beğenisini kazandı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Necip Beşiktaş'ın öz evladıdır. Çok yakıştı" şeklinde yorumlar yaptı.

resim-2024-02-28-200206659.png

whatsapp-image-2024-03-16-at-17-42-23.jpeg

whatsapp-image-2024-03-16-at-18-09-22.jpeg

İlgili Haberler
Murat Kurum: İBB'nin dijital dönüşüm ofisini burada kuracağız
Galatasaray'a sahasında büyük şok. Bunu hiç beklemiyorlardı
Emre Beözoğlu ince ince işledi intikamını sonunda aldı. Eren Bozdaş yazdı
Avrupa Ligi kupası Türkiye'ye geliyor
Avrupa Ligi kupası Türkiye'ye geliyor
Şenol Güneş Amerika'da ortaya çıktı. Sebebini videoyla açıkladı
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı. 5 yıldız kafilede yok
Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'u sarsan haber. Abdullah Avcı kara kara düşünüyor
Arda Turan'dan tarihi dönüş. Böylesi görülmedi
Milli takımın rakipleri belli oldu. Ballı gruba düştük
Son Haberler
Turgut Altınok'un sadece 1 arsası 2 ülkeden büyük. Monaco'yu ikiyi, Vatikan'ı dörde katladı Gündem
Turgut Altınok'un sadece 1 arsası 2 ülkeden büyük. Monaco'yu ikiyi, Vatikan'ı dörde katladı
Fenerbahçe 3-1 kazandı Galatasaray’a fark attı Spor
Fenerbahçe 3-1 kazandı Galatasaray’a fark attı
Çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi Gündem
Çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi
İmamoğlu metro açtı Çekmeköy ayağa kalktı Gündem
İmamoğlu metro açtı Çekmeköy ayağa kalktı
TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'nda Gündem
TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'nda
1. Lig'de 7 gollü çılgın maç Spor
1. Lig'de 7 gollü çılgın maç
Bursa’da motosiklet refüjdeki ağaçlara çarptı. Sürücü ağır yaralandı Gündem
Bursa’da motosiklet refüjdeki ağaçlara çarptı. Sürücü ağır yaralandı