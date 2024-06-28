Rahmi Koç hamlesini yaptı. Ali Koç yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: Oda tv
Rahmi Koç hamlesini yaptı. Ali Koç yıkıldı

Beşiktaş'ın Rafa Silva transferinde arka planda rol alan iki isim ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası’nı kazanmasına rağmen ligde Galatasaray'ın 46, Fenerbahçe'nin 43 puan gerisinde kalan Beşiktaş transferde gaza bastı.

Geçtiğimiz günlerde Rafa Silva’yı İstanbul’a getiren Beşiktaş yönetimi imzayı attırdı

Portekizli yıldız ile 3 yıllığına anlaşan siyah-beyazlılar yıllık 3 milyon Euro maaş ödeyecek.

KAP açıklamasında belirtilmesede yönetimin bonservissiz şekilde kadrosuna kattığı Rafa Silva’ya bir miktar da imza parası ödemesi bekleniyor.

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RAHMİ KOÇ VE HÜZNÜ ÖZYEĞİN ARAYA GİRDİ

Beşiktaş’ın bu hamlesi gündeme otururken transferin arkasındaki iki isim ise ortaya çıktı.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile Fiba Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin'in transferin mali boyutunda Beşiktaş’a destek vereceği öğrenildi.

ALİ KOÇ'TA İSTİYORDU

Ali Koç’un da Rafa Silva’yı transfer etmek için uğraş verdiği iddia edilirken babasının Beşiktaş’ın almasında önemli bir rol oynaması gündem oldu.

PERFORMANSI

8 sene boyunca ülkesinin takımlarından Benfica’da forma giyen Rafa Silva geçtiğimiz sezon toplamda çıktığı 52 maçta 22 gol 15 asist kaydetti.

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