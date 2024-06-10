Rahmi Koç inandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rahmi Koç inandı

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, 'Bu sene şampiyon olacak mısınız?' sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

Fenerbahçe'de Ali Koç, Aziz Yıldırım'a tarihi fark atarak yeniden başkan seçildi ve sarı-lacivertli kulüpte 3. dönemini yaşayacak.

Eski Başkan Aziz Yıldırım ile yarışa giren Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü aldı.

Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı.

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KERİM RAHMİ KOÇ'A SORULAN SORU GÜNDEM OLDU
Tarihi seçimler sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'a Beyaz TV spor muhabiri tarafından soru yöneltildi.

Rahmi Koç'a, "Bu sene şampiyon olacak mısınız?'' sorusu soruldu.

Soru karşısında birkaç saniye duraklayan Kerim Rahmi Koç, 'İnşallah olacağız' cevabını verdi.

O anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

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