Rahmi Koç kaybetti. Fenerbahçe yıkıldı

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle işletilmesi için ihale yapıldı.

VAHİT KARAASLAN 505 MİLYON DOLAR İLE İHALEYİ KAZANDI

Vahit Karaarslan, Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ, Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İthalat İhracat AŞ, Ceynak Yatırım Holding AŞ, Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ ve Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi/Sinyar Enterprises-Sole Proprietorship L.L.C Ortak Girişim Grubu’nun teklif verdiği ihalede kazanan belli oldu.

27 tur süren açık artırmanın sonunda 505 milyon dolar teklif veren Vahit Karaarslan ihalenin kazananı oldu.

Karaaslan böylece Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri, Kalamış Parkı, Kalamış yat limanı, İstanbul Yelken Kulübü, Kalamış Yelken Kulübü, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri, Galatasaray Kalamış Sosyal Tesisleri ve Fenerbahçe Parkı’nın bulunduğu alanın 40 yıl boyunca işletme hakkını elde etti.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN TESİSLERİ BOŞALTMASINI İSTEYEBİLİR

İhaleyi kazanan Karaaslan istemesi halinde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın tesisleri boşalmasını isteyebilir.

2021 YILINDA KOÇ HOLDİNG KAZANMIŞ ANCAK İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için 2021 yılında da bir ihale yapılmış ve Koç Holding’in iştiraki Tek-Art 2 milyar 531 milyon karşılığında ihaleyi kazanmıştı. İhale önce Rekabet Kurumu daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmiş ancak 2022 yılında bir Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ihale iptal edilmişti.

O dönemde Fenerbahçe Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un Galatasaray'ın tesisleri boşaltmasını isteyeceği iddia edilmişti.