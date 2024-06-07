Rahmi Koç klasını konuşturdu

101 yıllık tarihi ile Türkiye’nin en köklü kulüplerinden Gençlerbirliği ile rekor bir bedelle sponsorluk anlaşması imzalamaya hazırlanan Rahmi Koç anlaşma için Ankara’da beklenirken bambaşka bir yerde ortaya çıktı.

Kendi vakıflarına ait olan Koç Üniversitesi’ne ziyarette bulunan Rahmi Koç burada görevlilerle uzun süre sohbet etti

Ziyarete dair fotoğraflar sosyal medyaya düşerken Rahmi Koç’un üstünde bulunan kıyafetler adeta gündem oldu

Kombinin her bir detayı ile hayran bırakan Rahmi Koç adeta modaya yön verdi.