Rahmi Koç klasını konuşturdu

Kaynak: Haber Merkezi
Rahmi Koç klasını konuşturdu

Üniversite ziyaretine dair fotoğrafları sosyal medyaya düşen Rahmi Koç kombiniyle adeta modaya yön verdi.

101 yıllık tarihi ile Türkiye’nin en köklü kulüplerinden Gençlerbirliği ile rekor bir bedelle sponsorluk anlaşması imzalamaya hazırlanan Rahmi Koç anlaşma için Ankara’da beklenirken bambaşka bir yerde ortaya çıktı.

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Kendi vakıflarına ait olan Koç Üniversitesi’ne ziyarette bulunan Rahmi Koç burada görevlilerle uzun süre sohbet etti

Ziyarete dair fotoğraflar sosyal medyaya düşerken Rahmi Koç’un üstünde bulunan kıyafetler adeta gündem oldu

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Kombinin her bir detayı ile hayran bırakan Rahmi Koç adeta modaya yön verdi.

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