Rahmi Koç ters köşe yaptı

Koç Holding, 60. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 18 Nisan 2024 Perşembe günü gerçekleştirdi.

Nakkaştepe’deki Holding merkezinde yapılan toplantıya Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla düzenlendi.

Koç Holding 60. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı olması beklenen ve bu yüzden Fenerbahçe Başkanlığı’nı bırakacağı konuşulan Ali Koç’un Başkan Vekili olarak devam edeceği açıklandı.

Koç Holding'in resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre yeni Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Rahmi M. Koç - Şeref Başkanı

Ömer M. Koç - Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Y. Koç - Başkan Vekili

Semahat S. Arsel - Üye

Caroline N. Koç - Üye

İpek Kıraç - Üye

Levent Çakıroğlu - Üye ve CEO

Jacques A. Nasser - Üye

Cem M. Kozlu - Bağımsız Üye

Peter Martyr - Bağımsız Üye

Michel Ray de Carvalho - Bağımsız Üye

Ömer Önhon – Bağımsız Üye

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un Ali Koç’u Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getireceği için Fenerbahçe Başkanlığı’nı bırakmasını istediği iddia ediliyordu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında söz alan Bekir Okan, Rahmi Koç ile Miami'de yaptığı görüşmede Ali Koç'un başkanlığı bırakmasını istediğini ifade ettiğini belirtmişti.

Ancak Ali Koç'un beklentilerin aksine abisinden Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralmaması babası Rahmi Koç ile görüşüp onu ikna ettiği dedikodularına yol açtı.

Daha öncesinde başkanlığı olağanüstü bir durum olmadıkça bırakacağını açıklayan Ali Koç'ta olaylı Trabzonspor derbisi sonrası devam edebileceğinin sinyallerini vermişti.

Mayıs ayındaki başkanlık seçimleri öncesi kulisler hareketli bir şekilde devam ederken iş insanı Sadettin Saran tek resmi başkan adayı konumunda.