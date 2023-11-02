Rahmi Koç ünlü markayı satın aldı. Türkiye'de üretim yapılacak

İş insanı Rahmi Koç'un sahibi olduğu RMK Capital AG, küçük ve orta ölçekli bot kategorisinde dünyanın lider bot üreticilerinden Cantieri Capelli’nin çoğunluk hissesini satın aldığını açıkladı. Firmanın Türkiye’de de üretim yapması planlanıyor.

Rahmi Koç ünlü markayı satın aldı. Türkiye'de üretim yapılacak

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç’un sahibi olduğu RMK Capital AG, yeni bir satın almaya imza attı.

Koç'un sahibi olduğu RMK Capital AG, küçük ve orta ölçekli bot kategorisinde dünyanın lider bot üreticilerinden Cantieri Capelli’nin çoğunluk hissesini satın aldı.

TÜRKİYE'DE DE ÜRETİM PLANLANIYOR

Bu ortaklık ile Capelli’nin üretmeyi planladığı yeni modellerle birlikte pazar payını artırması ve uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmesi hedeflenirken, Türkiye’de de üretim yapılması planlanıyor.

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CANTIERI CAPELLI

1974 yılında İtalya’nın Cremona şehrinde kurulan Capelli, yarı sert bot kategorisinde uzun yıllardır global liderliğini sürdürüyor. Şirketin, 2.2 metreden 15 metreye kadar 48 farklı modelde yarı sert şişme bot ve 10 metreye kadar 18 farklı modelde fiberglass bot üretme kapasitesi bulunuyor.

"DENİZCİLİĞİN İLERLEMESİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Ortaklık hakkında görüşlerini paylaşan RMK Capital AG’nin sahibi iş insanı Rahmi M. Koç, “Denizcilik dünyasında müstesna bir yere sahip olan Capelli ile yaptığımız ortaklığı çok kıymetli buluyorum. Bu ortaklık sayesinde, Capelli’nin en büyük distribütörleri arasında yer alan East Marine ile önemli bir sinerji yaratacağımıza inanıyorum. Capelli, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle dünya pazarında lider; East Marine de satış kabiliyetiyle ülkemizin lider denizcilik marketi zinciri konumunda. Dolayısıyla, heyecan verici bir sürece giriyoruz. Capelli’nin inşa edeceği yeni bot modelleri ve Türkiye'de kurulması planlanan üretim tesisiyle başarısını daha da ileriye taşıyacağına eminim. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemiz denizciliğinin ilerlemesine katkı sağlayacak bu ortaklığın herkese hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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