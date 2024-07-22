Rahmi Koç'un en büyük pişmanlığı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rahmi Koç'un en büyük pişmanlığı ortaya çıktı

Pek çok kez başarıları ile anılan Rahmi Koç'un en büyük pişmanlığı yıllar sonra gündem oldu.

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan Beşiktaş’a verdiği paralar ve destek ile gönülleri fetheden Rahmi Koç’u taraftarlar öve öve bitiremiyor.

Rahmi Koç için sosyal medyayı yorum yağmuruna tutan binlerce taraftar milyarder iş insanının yaptıklarını ve başarılarını hakkında uzun uzun paylaşımlar yapıyor.

Rahmi Koç’un başarılarının anlatıldığı şu günlerde milyarder iş insanının en büyük pişmanlığı da ortaya çıktı.

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI JAGUAR VE LAND ROVER

2016 yılında Habertürk’e konuşan Rahmi Koç bugün 2 dev araba markası olan Jaguar ve Land Rover’i alma fırsatı olduğunu ancak almadığını söylemişti.

Bugünlerde söz konusu röportaj yeniden paylaşılırken 2 markayı almaması "Rahmi Koç’un en büyük pişmanlığı" olarak ifade edildi.

Rahmi Koç röportajda şu ifadeleri kullanmıştı.

“Vaktiyle Ford Land Rover ve Jaguar’ı satılığa çıkardığında ilk bize teklif etti. Biz ‘Sadece Land Rover’ı alırız’ dedik, çünkü Jaguar o zaman çok borçluydu, ama Ford kabul etmedi. ‘İkisi aynı fabrikada üretiliyor, o yüzden ikisini birlikte almalısınız’ dediler. Jaguar’ın o dönem 3.5 milyar dolar borcu vardı, istemedik. Ama Tata Grubu satın aldı. Tata şanslıydı, çünkü alır almaz dünyada lüks araçlara olan ilgi ve talep artmaya başladı. Dolayısıyla bu 3.5 milyar dolarlık borcu ödeyip hemen para kazanmaya başladılar. Çok güzel de modeller yapıyorlar, onları da tebrik ediyorum. Onlar bizden daha cesur çıktı.”

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