Rahmi Koç'un Miami'deki evini görenler hayran kaldı. İşte muhteşem malikane

Kaynak: Mynet
Rahmi Koç'un Miami'deki evini görenler hayran kaldı. İşte muhteşem malikane
Türkiye'nin en zengin iş insanlarından olan Koç Holding'in Onursal Başkanı Rahmi Koç'un Miami'deki lüks evinin fotoğrafları gündem oldu. Emlakçı bir arkadaşını ağırlayan Rahmi Koç'un lüks evini görenler hayran kaldı.

Geçtiğimiz aylarda açıklanan "En zengin 100 Türk" listesinde beşinci sırada yer alan Rahmi Koç, 2.8 milyar dolarlık servetiyle adından söz ettirmişti. Koç bu defa Miami'deki lüks eviyle gündem oldu.

yjh.jpg

LÜKS EVİNİ GÖRENLER HAYRAN KALDI

Amerika'ya seyahat eden Rahmi Koç Miami'deki evinde emlakçısı ve arkadaşı Nurdan Yıldırım'ı misafir etti.

Koç'un arkadaşı Nurdan Yıldırım, Rahmi Koç'un evinde çekilen fotoğrafları soysal medya hesabından paylaştı.

Bu fotoğraflar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

hjn.jpg

EVİ ÇOK BEĞENİLDİ

Rahmi Koç'un tablolarla, aydınlatmalarla dolu lüks evini görenler ise hayran kaldı.

yjm.jpg

Son Haberler
Şempanzenin protez bacağı görünce yaşadığı şaşkınlık izleyenleri güldürdü Video
Şempanzenin protez bacağı görünce yaşadığı şaşkınlık izleyenleri güldürdü
Fenerbahçe'nin Union SG maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'ın kararını görenler şaştı kaldı. Kimse oynamasını beklemiyordu Spor
Fenerbahçe'nin Union SG maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'ın kararını görenler şaştı kaldı. Kimse oynamasını beklemiyordu
Ekrem İmamoğlu'nun 'Rabia' işareti yapan kişiye verdiği cevap viral oldu: 'Dolar da mazot da 40 lira oldu, haklısın"' Video
Ekrem İmamoğlu'nun 'Rabia' işareti yapan kişiye verdiği cevap viral oldu: 'Dolar da mazot da 40 lira oldu, haklısın"'
Yılbaşı partisi için Rusya'ya gittiler, orduya alındılar. Kabusa dönen tatil Dünya
Yılbaşı partisi için Rusya'ya gittiler, orduya alındılar. Kabusa dönen tatil
Scholz Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü Dünya
Scholz Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü
Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Milli takımın aday kadrosu belli oldu. Riva'da hazırlıklar başladı Spor
Milli takımın aday kadrosu belli oldu. Riva'da hazırlıklar başladı