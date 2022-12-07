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Bakıcı maaşı profesörü yakaladı. Sonra bilim bekle ülkeden oysa her şeyin çıkışı bilimdir

Bakıcı olarak çalışanların aldıkları ücretler profesör maaşlarına ulaştı. Üniversite okumuş, yabancı dili olan ve mutfak eğitimi almış yerli bir bakıcının aylık ücretinin 25 bin lirayı bulduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 10:57
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Rakamlar ortaya çıktı. Bakıcıların aylık ücreti profesör maaşlarına yaklaştı

Bakıcı maaşı profesörü yakaladı. Sonra bilim bekle ülkeden oysa her şeyin çıkışı bilimdir
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İşe ilk başlayanlar için bebek, çocuk, yaşlı ve hasta bakıcıların aylık ortalama ücretleri 6-7 bin liradan başlarken, uzun yıllardır bu sektörde olan ve iyi eğitim almış bir bakıcının aylık maaşı 25 bin liraya kadar çıktığı öğrenildi.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre, yabancıların ağırlıklı olarak çalıştığı sektörde yerli bakıcı bulmak zorlaştı. Üniversite okumuş, yabancı dili olan ve mutfak eğitimi almış yerli bir bakıcının aylık ücreti 25 bin lirayı buluyor. Sektörde kayıt dışı istihdam da dikkat çekiyor.

BİR BAKICININ AYLIK MAAŞI 25 BİN LİRAYA KADAR ÇIKTI

Son yıllarda kadınların iş hayatında daha aktif rol alması bebek bakıcısı ihtiyacını artırdı. Bunun yanına hasta ve yaşlı bakımı da eklenince yeni bir sektör oluştu. Yalnızca bakım değil, yemek, temizlik ve çocuklara yabancı dil eğitimi derken bu sektörde çalışanların aldıkları ücretler profesör maaşlarına ulaştı. İşe ilk başlayanlar için ortalama 6 bin lira gibi bir ücret belirlenirken, uzun yıllardır bu sektörde olan ve iyi eğitim almış bir bakıcının aylık maaşı 25 bin liraya kadar çıktı.

Önceleri yabancı uyrukluların ağırlıklı olarak çalıştığı sektörde artan fiyatlar, Türk bakıcıların da ilgisini çekmeye başladı. Konuyla ilgili birçok şirket ve internet sitesi açıldı. Üniversitede çocuk gelişimi veya anaokulu öğretmenliği okumuş kişiler evlerde bakıcı olarak iş başı yapmaya başladı. Hasta veya yaşlı bakımını seçenler ise çeşitli eğitimler alarak iş hayatına atıldı.

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Nafırka
7.12.2022 11:27
Bilim beklemek için profosöre yüksek maaş verirsen, o profosör oturur pc başına kendine tatil yeri arar, sende çok beklersin...Maaşlar düşük olmalı, bir buluş yapanın maaşı beş on kat artırılmalı...  
 
1950
7.12.2022 11:09
Hanım çocuk baksa, sonrası berbat, bakmasa öncesi berbat, neyse ki anne ve babalar yardım ediyor torunlara  
 
şerefli adam
7.12.2022 11:04
millet aç değil mi kim veriyor bu parayı  
 
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