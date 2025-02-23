Rakamların efendisi Devlet Bahçeli 1923'ü unuttu! MHP liderinden AKP kongresine mesaj dolu çiçek…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP kongresi öncesi gönderdiği mesaj dolu çiçek dikkat çekti. Rakamlarla hassasiyeti olan Bahçeli, çiçeğin üzerindeki 1453 adet karanfil ile İstanbul’un Fethi’ni, 1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi’ni, 23 beyaz orkide ile AK Parti’nin 23 yıllık yönetimini temsil eden mesajlı çiçekte Cumhuriyeti unutması ise manidar oldu.

BAHÇELİ’DEN ANLAM DOLU MESAJLI ÇİÇEK

AKP bugün genel kongresini gerçekleştiriyor. Kongreye sağlığından ötürü katılmayacak olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kongreye anlam dolu bir mesajlı çiçek gönderdi. MHP tarafından yapılan açıklamada, ‘AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı göndermiştir’ ifadeleri kullanıldı.

CUMHURİYETİ UNUTTU

Çiçeğin üzerinden verilen mesaj dikkat çekti. ‘Bu anlamlı armağan’ çiçeğinde; 1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi’ni, 1453 adet karanfil ile İstanbul’un Fethi’ni, Türk Bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide ile AK Parti’nin 23 yıllık yönetimini temsil eden mesajlar yer aldı. Bahçeli’nin anlam dolu çiçeğinde Cumhuriyeti unutmasıysa dikkat çekti. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılı olan 1923’e yer vermemesi de manidar oldu.

İŞTE O OLAY PAYLAŞIM

MHP’nin paylaşımında şu açıklamada bulundu;

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı göndermiştir. Bu anlamlı armağan: 1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi’ni, •1453 adet karanfil ile İstanbul’un Fethi’ni, •Türk Bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı, •23 beyaz orkide ile AK Parti’nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir.”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı göndermiştir.



Bu anlamlı armağan:

•1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi’ni,

•1453 adet karanfil ile… pic.twitter.com/YAH3hpxT4l — MHP (@MHP_Bilgi) February 23, 2025

RAKAMLAR İLE ARASI ÇOK İYİ

‘Ben hesap adamıyım’ diyen Bahçeli’nin 2009'daki unutulmaz iktidar hesabı gündem olmuştu. Bahçeli, "2009'u yazarken iki sıfır var. Dokuzun yanındaki sıfırı sildiniz. Kaldı 9. 2 'nin sonunda yine bir 0 var. Onu da sil kaldı 2. Toplayın ne yapar:11. 2009'un içindeki içindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 şimdi onu 11'le toplayın! 40 yapar. Ve MHP'nin 40.yılı..." demişti.

2023 yılında İstanbul'daki 98 milletvekili sayısının iki rakamını toplayarak 17 bulan Bahçeli, sonucu 17 Nisan Kadir Gecesi ile bağdaştırdı. Konuşmasına "hesap adamıyım" cümlesiyle başlayan Bahçeli, 17 Nisan sonucunu bularak "Bu tesadüf müdür?" diye sormuştu.