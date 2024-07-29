Rakibine yenilen Türk kızı hüngür hüngür ağladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli eskrimci Nisanur Erbil, son 16 turunda elendi.

Grand Palais'te yapılan kılıç müsabakalarında Nisanur Erbil, çeyrek finale çıkmak için Fransız Sara Balzer ile karşı karşıya geldi.

Kadınlar kılıçta Türk olimpiyat tarihinin ilk sporcusu olan Erbil, rakibine 15-5 kaybederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na son 16 turunda veda etti.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Rakibi dünya 2 numarası Sara Balzer'e kaybeden Nisanur, gözyaşlarını tutamadı ve yenilgi sonrası hüngür hüngür ağladı.

Tüm Türkiye, Nisanur'a destek mesajları yağdırdı.

Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

- Sen Olimpiyatlara giderek başardın.

- Biz senden razıyız.

- Çok daha iyi yerlere geleceksin.

- Üzülmek yok daha kazanılacak çok maç var.

- İyi ki varsın Nisanur Erbil.

- Seninle gurur duyuyoruz.