Rakıcılar ve şarapçıları kavga ettirecek tartışma başladı

Editör: Bengü Zorlu

Ünlü yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile yine çok tartışılacak bir konuya değindi.

Gittiği bir sahil restoranında rakı ile şarabı kıyaslayan Milor, “Ülkemizde tabiki rakıya çok değer veriliyor, ben de çok değer veriyorum. Öte yandan yemek eşleşmesi söz konusu olunca abartılıyor çünkü şarabın yerini hiçbir zaman tutamaz” dedi.

Milor, şarabın rakıya göre daha aromatik olduğunu ve yemeğin tadını bastırmadığını belirterek daha çeşitli besinlerle tüketilebileceğini söyledi.

Ünlü yemek eleştimeni sözlerine şöyle devam etti “Ülkemizde şarap çeşidi çok az, kalite de yavaş yavaş yükselmeye başladı. Tek tük iyi şaraplar çıkıyor ama onları bulmak zor hele lokantada bir de eşleştirme yapmak daha da zor. Çünkü yeteri kadar geniş yelpaze yok. Bunu anlıyorum ama rakı konusunda gerçeği değiştirmiyor.”

Vedat Milor’ın, “milli içki” olarak anılan rakıyı şarapla kıyasladığı son açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü. Kimisi Milor’a hak verirken kimisi de bu açıklamaya katılmadı.