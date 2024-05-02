Rakının bir grubuna daha zam geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Rakının bir grubuna daha zam geldi
Yeni rakıya gelen yüzde 17'lik zammın ardından Beylerbeyi rakı grubuna da yüzde 15'lik zam geldiği açıklandı.

Döviz kuru ve yüksek enflasyon nedeniyle her şeye zam geliyor. Alkole art arda zamlar gelmeye başladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Beylerbeyi rakı grubuna zam geldiğini duyurdu.

Dündar paylaşımında “Beyler beyi rakıya #ZamGeldi zamsız günümüz yok artık.” İfadelerini kullandı.Beylerbeyi Göbek, Beylerbeyi Teragold, Beylerbeyi Mavi gruplarına zam geldi.

Beylerbeyi Göbek’in 70’liği 995 TL, Beylerbeyi Teragold’un 70’liği 895 TL, Beylerbeyi Mavi’nin 70’liği 839 TL oldu.

YENİ ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yeni rakıya yüzde 17’li şaraba da yüzde 10’luk bir zam gelmişti.

Böylece 100 cl yeni rakı 1075 TL oldu. Yeni rakı 70 cl ise 775 TL’ye çıktı.

Dündar şarap için ise “Kavaklıdere ve Doluca #şarap guruplarına % 7 ile %10 arasında #ZamGeldi hayırlı olsun.” dedi.

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