Rakının hammaddesine baskın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rakının hammaddesine baskın

Ankara'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri piyasa değeri 6 milyon TL olan 10 bin litre etil alkol ele geçirdi. Etilin rakı, votka, viski, cin gibi içkilerin yapımında kullanıldığı belirtildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda piyasa değeri 6 milyon TL olan 10 bin litre etil alkol ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışma sonucunda M.A. isimli şahsın Konya'dan Ankara'ya etil alkol getirerek satış yaptığı tespit edildi. M.A., Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü yaptığı sırada yakalandı.

Etilin ağır içki olarak bilinen rakı, votka, viski, cin gibi içkilerin yapımında kullanıldığı belirtildi.

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