Rakının yeni fiyatı içmeden çarpacak. Offf dedirtecek zam geldi

Bir rakı grubuna daha zam geldi. Fiyatlar artık pes dedirtiyor...

Rakının yeni fiyatı içmeden çarpacak. Offf dedirtecek zam geldi

Editör: Ayşe Memiş

Derinleşen ekonomik krizde her ürüne zam üstüne zam geldi. Temel ihtiyaçlardan yeme ve içmeye kadar birçok şeyin fiyatı zamlandı.

Durum böyle olunca zamlar karşısında vatandaşın da beli büküldü.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yeni zamları duyurdu.

Aybaş’a göre, bir rakı grubuna daha zam geldi. Beylerbeyi rakı grubu zamlandı ve yeni liste yayınlandı.

Buna göre söz konusu rakı grubunun en düşük fiyatlı ürününün 100 Cl’liği 699 lira olurken, 70’liği 519 lira oldu.

Aynı grubun en pahalı modelinin 100’ğü ise 929 liraya, 70’liği 715 liraya yükseldi.

İşte liste:

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Aybaş şöyle dedi:

Rakı zammı hayırlı olsun bakalım nereye kadar gidecek bu zamlar güya zam yaparak vatandaşın sağlığı düşünülüyor. Böyle olsaydı uyuşturucunun gramı çok pahalı ve kullanması suç olmasına rağmen kimse uyuşturucu kullanmazdı.

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BİRKAÇ GÜN ÖNCE DE ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Aybaş, EFE rakı grubuna zam yapıldığını açıklamıştı. Aybaş, “Efe rakı grubuna zam geçişi oldu. Pardon vergiye zam geçişi oldu” demişti. Yeni fiyat listesine göre, rakı fiyatlarında yüzde 7 oranında artış kaydedilmişti.

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