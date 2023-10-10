Rakıya dev zam. Artık bardak yerine damlalık kullanacaksınız

TELE1'in haberine göre, zamla yatıp zamla kalkan Türkiye bu kez alkollü içeceklere gelen zamla güne başladı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, EFE rakı grubuna zam yapıldığını açıkladı. Aybaş, “Efe rakı grubuna zam geçişi oldu. Pardon vergiye zam geçişi oldu” dedi.

Yeni fiyat listesini paylaşan Aybaş, zamla ilgili sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda ise, “Efe rakı grubuna zam geçişi oldu. Pardon vergiye zam geçişi oldu” dedi. Yeni fiyat listesine göre, rakı fiyatlarında yüzde 7 oranında artış kaydedildi.

Öte yandan yılbaşından bu yana rakıya yüzde 32, son bir yılda ise yüzde 65’ten fazla zam geldi.

İktidarın içki ve şans oyunlarından elde ettiği vergi gelirinin kamuda maaşların ödenmesi kullandığı ortaya çıkmıştı. CHP’li Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, söz konusu gelirin tüm kamu giderlerinin karşılanmasında kullanıldığını söylemişti.

İşte bayii karı uygulanmadan oluşan yeni fiyat listesi: