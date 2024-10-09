Rakun istilası. Evinin etrafını bir anda sardılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Rakun istilası. Evinin etrafını bir anda sardılar

Amerika’da bir kadının evinin etrafını rakunlar sardı. Çaresiz kalan kadın polisten yardım istedi.

ABD’nin başkenti Washington’un Kitsap bölgesinde yaşayan bir kadın, evinin etrafını saran 100’den fazla rakunla baş edemeyince polisi aradı.

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Rakunların, neredeyse her gece yemek aramak üzere evinin etrafında dolaştıklarını söyleyen kadın, altı haftadır durumun giderek korkutucu bir hal aldığını belirtti.

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Yerel polis tarafından paylaşılan videoda, yüzlerce rakunun evin etrafında gezdiği görüldü. Polis, esprili bir dille yaptığı açıklamada, ‘Rakunlar için devriyedeyiz’ ifadelerini kullandı. Washington Eyalet Balık ve Yaban Hayatı Dairesi yetkilileri durumu, ‘rakun istilası’ olarak tanımlayarak, yerel halkın rakunları beslememeleri konusunda uyardı.

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