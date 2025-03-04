Ramazan ayı için önemli sahur uyarısı: Mutlaka kalkın

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz 11 ayın sultanı Ramazan ayında nedeniyle sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Yılmaz, Ramazan ayının beslenme ve yaşam rutininin değiştiği bir dönem olduğunu belirterek "Sağlıklı beslenmenin sürdürülebilmesi için iftar ve sahur arasında geçen sürede en az 2 öğünü tamamlamak önemlidir. İki vakit arasındaki zaman dilimin kısalması ve uykudan istifade etmek amacıyla sahurda yemek yenmemesi ya da sadece su içilmesinin yaklaşık 13 saat olan açlığı daha uzun sürelere çıkarmaktadır. Bu da gün içerisinde açlık kan şekerinin ani düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır. Bu nedenle sahura mutlaka kalkılmalı sağlıklı bir oruç süreci için; süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılmalı ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilmeli ancak aşırı yağlı ve tuzlu yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması gerekmektedir. İftar vaktinde ise; yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı ve çok fazla miktarda besin tüketmektir. Çok hızlı yemek yendiğinde bu süre zarfında fazla miktarda, enerjisi yüksek besinler yenilir ve bu durum hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir" dedi.

SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT

İftar ve sahur arasında yeterince sıvı alınmazsa su ve mineral kaybı sonucu halsizlik, bulantı, baş dönmesi ve düzensiz tansiyon değerleri gibi sağlık problemleri yaşanabileceğini işaret eden Dr. Yılmaz "Günde ortalama en az 1,5-2 litre (8-10 su bardağı) su içmeye bununla birlikte Ramazan ayında sıvı ihtiyacını da karşılayacak ayran, taze sıkılmış meyve-sebze suları, sade maden suyu veya komposto gibi şeker içeriği düşük sıvıları tüketmeye özen gösterilmelidir. Sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek ve bağışıklığımızı güçlü tutmak adına oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklı ve her seferinde küçük porsiyonlar şeklinde beslenin" diyerek açıklamasını tamamladı.