Ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu

Kaynak: İHA
Ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu
Kocaeli Körfez’de bir şahıs, ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı sağ bacağından tabancayla vurdu.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Samet Ş., Yeniyalı Mahalle Muhtarı Metin Kaplan’a ramazan ayında davul çalmak isteğini iletti.

Muhtar Kaplan ise başka mahallede ikamet ettiği gerekçesiyle Samet Ş.'nin isteğini reddetti.

Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Samet Ş. tabancayla Kaplan’a tek el ateş etti.

Silah sesi üzerine olay yerine gelen yakınları sağ bacağından yaralanan Kaplan’ı kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırdı.

Hastane polisinin haber vermesi üzerine Kaplan’ın ikamet ettiği binaya polis ekipleri sevk edildi.

Kaplan ise tedavisini ardından taburcu edildi. Polis, olay yerinden kaçan Samet Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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