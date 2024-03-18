Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan çorbalar, sofraları şenlendiriyor.

Her çeşidiyle damaklarda lezzet şöleni yaratan çorbalar hem sağlıklı hem de yapılışı kolay.

Özellikle iftar sofraların eksik olmaması gereken yiyecekler arasında yer alan çorbalar önden tüketilerek midenin korunmasını sağlıyor.

Şehriye çorbası da o sofralarda yer alması gereken yiyeceklerden biri. İşte şehriye çorbası tarifi…

Şehriye Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

1 litre sıcak su

1 çay bardağı tel şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı domates rendesi

Karabiber, pul biber

Tuz

Şehriye Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?