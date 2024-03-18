Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan çorbalar, sofraları şenlendiriyor.

Damla Baylan
Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan çorbalar, sofraları şenlendiriyor.
Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan çorbalar, sofraları şenlendiriyor.

Her çeşidiyle damaklarda lezzet şöleni yaratan çorbalar hem sağlıklı hem de yapılışı kolay.

Özellikle iftar sofraların eksik olmaması gereken yiyecekler arasında yer alan çorbalar önden tüketilerek midenin korunmasını sağlıyor.

Şehriye çorbası da o sofralarda yer alması gereken yiyeceklerden biri. İşte şehriye çorbası tarifi…

Şehriye Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

1 litre sıcak su

1 çay bardağı tel şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı domates rendesi

Karabiber, pul biber

Tuz

Şehriye Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

  1. Şehriye çorbası için ilk olarak uygun bir tencerede tereyağını alıp eritin
  2. Tereyağı eridikten sonra üzerine domates rendesini ilave ederek kavurun.
  3. Üzerine sıcak suyu ekleyerek kaynamaya bırakın.
  4. Kaynayan suyumuza tel şehriyeleri ekleyip karıştırın.
  5. Son olarak karabiber, pul biber ve yeteri kadar tuzu ilave edip şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişirin
  6. Çorbanız piştikten sonra sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.

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