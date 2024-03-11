Ramazan davulcularının mesaisi başladı

Kaynak: DHA
Ramazan davulcularının mesaisi başladı
Ramazan ayının sembolü davulcuların ilk mesaisi ilk sahur gecesiyle birlikte başladı. Ramazan ayının ilk sahur heyecanını yaşayan vatandaşlar ise, uyanır uyanmaz ekmek ve pide almak için fırınların yolunu tuttu.

Ramazan ayının sembolü haline gelen davulcular, bu yıl da İstanbul'u sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırmaya başladı. Bayrampaşa, Bağcılar ve Maltepe'de Ramazan davulcuları vatandaşları davul çalarak ilk sahura uyandırdı. Bağcılar'da göreve çıkan bir Ramazan davulcusu vatandaşları tıpkı eski günlerdeki gibi mani söyleyerek sahura kaldırdı. Fatih'te toplanan vatandaşlar birlikte sahur yaptı, dua etti.

Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde görev yapan Ramazan davulcusu Hikmet Özdemir, "Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Senede bir geliyor 11 ayın sultanı, bütün herkese hayırlı olsun. Allah tuttukları oruçları kabul etsin. 1984'ten beri bu mahallede biz yapıyoruz Ramazan davulculuğunu. Deden babadan kalma bir meslek. Davul olmazsa olmaz Ramazan ayında" dedi.

Sahura kalkan vatandaşlar ise ekmek ve pide almak için fırınların yolunu tuttu. Ekmek almak için fırına gelen Muhittin Çavdaroğlu, "Bugün sahurun ilk günü pide almaya geldim. Tüm Müslüman aleminin Ramazan'ı mübarek olsun. Ben de baklavacıyım, iş yerinden çıktım, pide alıp eve gideyim dedim. Tüm Müslüman alemine hayırlı olsun" diye konuştu.

Fırın sahibi Fatih Aslan ise, "Bugün Ramazanın ilk günü, bugün pide erken bitti ama sıcak ekmeğimiz var. Ramazan ayı biz fırıncılar için ayrı bir heyecan. Halkımıza hizmet etmek için buradayız" dedi.

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