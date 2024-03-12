Ramazan davulcusundan sahurda oynak bir şeyler çalmasını isteyince davulcu çiftetelli çaldı

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Ramazan davulcusundan sahurda oynak bir şeyler çalmasını isteyince davulcu çiftetelli çaldı
İstanbul'da bir vatandaş, sahura kaldıran Ramazan davulcusundan oynak bir şey çalmasını istedi ve davulcu çiftetelli havası çaldı.

Ramazan ayında geleneksel olarak sahura kaldıran davulcular, bu yıl da İstanbul'un sokaklarında görevlerini sürdürüyor. Ancak bir vatandaşın talebi, bu kez ilginç bir olaya yol açtı. Bir vatandaş, sahura kaldıran davulcudan oynak bir şey çalmasını istedi. Davulcu, talebi kırmayarak çiftetelli havası çaldı. Bu esnada çalınan müzik, çevredeki insanların dikkatini çekti ve sosyal medyada da paylaşıldı. Davulcu ile vatandaş arasındaki samimi ve eğlenceli an, Ramazan ayının manevi atmosferine renk kattı.

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