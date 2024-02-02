Ramazan Hoca'nın katili tutuklanma talebi ile hakimliğe sevk edildi

İstanbul Fatih'te önceki gün meydana gelen cinayette, sosyal medyada ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ olarak tanınan Ramazan Pişkin, işlettiği çay ocağında 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Cinayetin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Katil zanlısının kaçtığı güzergah üzerindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, zanlının Aksaray'a kadar yürüdüğünü, ardından otobüse bindiğini belirledi.

Piyalepaşa mevkiinde otobüsten inen katil zanlısı, yürüyerek Beyoğlu İstiklal Mahallesi'ndeki evine kadar gitti. Cinayet şüphelisinin olayın ardından kullandığı yollar kamera görüntülerinden tespit eden polis ekipleri, tespit ettikleri Erkan Baykut'u saklandığı evinde yakaladı.

Erkan Baykut'un evinde yapılan aramada Ramazan Hoca’nın cinayette kullandığı bıçak ile giysilerini de bulundu. Erkan Baykut’un 9 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirtilirken, Ramazan Pişkin'i, babasının çay ocağı yakınlarındaki iş yerini ziyaretleri sırasında tanıdığı öğrenildi.

Erkan Baykut, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheli Erkan Baykut, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.