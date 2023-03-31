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Uzmanı açıkladı: Ramazan sigarayı bırakmak için büyük bir fırsat

Aile Hekimliği Kliniği Eğitim ve Sigara Bırakma Poliklinik sorumlusu Doç. Dr. Tijen Acar, Ramazan ayının sigarayı bırakmak için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 09:11
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Ramazan sigarayı bırakmak için büyük bir fırsat

Uzmanı açıkladı: Ramazan sigarayı bırakmak için büyük bir fırsat
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İHA’nın haberine göre; Doç. Dr. Tijen Acar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Ramazan ayında sigara bırakmanın çok daha kolay olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Sigara içmek ya da sigara bağımlılığı, dünyada önlenebilir en önemli halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Dünyada her yıl 8 milyon, ülkemizde ise 120 bin kişi sigaraya bağlı hastalıktan hayatını kaybetmektedir. Sadece kendisine verdiği zarar söz konusu değil, dumanından etkilenen kişilere de zarar vermektedir ve hiçbir havalandırma sistemiyle bu zarar yok edilememektedir. Biraz önce bahsettiğim 8 milyon kişinin 1 milyonu hiç sigara içmediği halde sigaraya bağlı bir hastalıktan ölmektedir”

“İNSAN SAĞLIĞINDAN BAŞKA ÇEVRE SAĞLIĞININ DA BİR NUMARALI DÜŞMANLARINDAN BİRİDİR”

İnsan sağlığından başka çevre sağlığının da bir numaralı düşmanlarından birisinin sigara olduğunu kaydeden Doç. Dr. Acar, sözlerine şöyle devam etti:

''İnsan vücudunun yanı sıra sigaranın çevreye olan zararı da söz konusudur. Bir sigara izmaritinin dünyadan yok olması için ne kadar süre gerektiğini biliyor musunuz? Bu tam 10 yıldır. Üstelik bu süre boyunca ondan çıkan 7 bin zararlı ve tehlikeli toksin madde de toprağa geçerek toprağı kirletmektedir. Ülkemizde günde 90 ton izmarit, 90 ton sigara paketi çöp atığı olarak oluşmaktadır. Bir sigara içicisinin ömrü boyunca 5 ton karbondioksiti ortama yayarak atmosferi ne kadar kirlettiğini biliyor musunuz? Yangınların nedeninin yarısından fazlasının sigara olduğunu biliyor musunuz? İşte bu gerçeklerle Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kişinin kendisini tehlikeye atmama, kendisini öldürmeme, başkalarına zarar vermeme, olan zararı geri çevirme ve sağlığımızı koruma esasları doğrultusunda sigara içmenin haram olduğu görüşünü bildirmektedir. Dolayısıyla bir Müslüman'ın bu kadar zararlı maddeyi bir arada bulunduran sigarayı içmesi Diyanet işleri Başkanlığı tarafından caiz bulunmamaktadır. Sigara içenlerin yüzde 80'i bırakmak ister ama birkaç saat bile dayanamaz zorlanırlar, çünkü güçlü bir bağımlılıktır. Zordur fakat tedavisi mümkündür."

“RAMAZAN BAYRAMI SEVİNCİNİZİ SİGARASIZ BİR HAYATLA TAÇLANDIRIN”

Ramazan ayında oruç tutan bir vatandaşın 14-15 saat boyunca sigara tüketmemesi sayesinde sigarayı bırakabileceğine vurgu yapan Acar, “Lütfen Alo 171 Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Hattı'nı arayın. Orada 7 gün 24 saat sizlere hizmet verebilmek için telefonun öbür ucunda bekleyen arkadaşlar var. Size yol göstereceklerdir. Profesyonel yardım almak isterseniz nereye başvuru yapacağınızı da söyleyeceklerdir. Profesyonel yardım alarak davranış danışmanlığı, ağızdan alınan ilaçlar, nikotin bantları, nikotin sakızları ve nikotin ağız spreyi ile yoksunluğun o kadar da zor bir şey olmadığını anlayacaksınız. Gelin bu Ramazan'da kendiniz için büyük bir şey yapın. Sigarayı bırakarak kocaman bir adım atın. Ramazan Bayramı sevincinizi sigarasız bir hayatla taçlandırın" dedi.

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