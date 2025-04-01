Ramazan sonrası tehlike! Porsiyonlar küçülmezse neler olur?

Ramazan ayı boyunca değişen yeme alışkanlıkları, bayramla birlikte normale dönmeye başladı. Ancak uzmanlar, bir ay süren oruç döneminden sonra porsiyon kontrolüne dikkat edilmezse sağlık risklerinin kapıda olduğunu söyledi.

Aşırı yemek tüketiminin sindirim sistemini zorlayabileceği, kilo alımını tetikleyebileceği ve metabolik dengeyi bozabileceği belirtildi.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleriyle desteklenen bu uyarı, bayram sofralarında daha bilinçli seçimler yapmanın önemini ortaya koydu.

İşte Ramazan sonrası porsiyonları küçültmenin neden bir zorunluluk haline geldiği...

VÜCUT ALARM VERİYOR: RAMAZAN’DAN SONRA ADAPTASYON ŞART

Ramazan boyunca uzun saatler aç kalan vücut, daha az yemekle yetinmeye alışıyor. Ancak bayramın gelmesiyle birlikte büyük porsiyonlara geri dönmek, sindirim sisteminde şok etkisi oluşturdu.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden Dr. Gunter Kuhnle, “Bir ay boyunca küçülen mide kapasitesi, aniden büyük porsiyonlarla karşılaştığında hazımsızlık, şişkinlik ve hatta reflü gibi sorunlara yol açabilir” dedi.

2022’de The Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırma, uzun süreli açlık sonrası aşırı yemek yemenin kan şekeri dengesini bozduğunu ve insülin direncini artırabileceğini gösterdi.

KİLO KONTROLÜ İÇİN KÜÇÜK ADIMLAR

Ramazan sonrası porsiyonları küçültmek, yalnızca sindirim sağlığı için değil, kilo yönetimi için de kritik.

ABD’li beslenme uzmanı Dr. Michael Greger, “Oruç azalan kalori alımı, metabolizmayı yavaşlatır. Bayramda büyük porsiyonlara geçiş, alınan kalorilerin yağ olarak depolanma riskini artırır” diye uyardı.

2023’te Obesity dergisinde yer alan bir çalışma, porsiyon kontrolünün kilo verme ve koruma süreçlerinde %30 daha etkili olduğunu kanıtladı.

Porsiyonları küçültmenin pratik yolları da uzmanlar tarafından öneriliyor.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Walter Willett, “Küçük tabaklar kullanmak, göz ve mide arasındaki algıyı dengeleyerek daha az yemeyi kolaylaştırır” dedi.

2021’de Appetite dergisinde yayımlanan bir araştırma, tabak boyutunun yemek miktarını doğrudan etkilediğini ve küçük tabakların porsiyonları %20-25 oranında azalttığını ortaya koydu.

Willett, bayramda tatlı ve ağır yemeklerin cazibesine kapılmamak için bu basit yöntemin etkili bir çözüm sunduğunu ifade etti.

METABOLİK DENGE İÇİN DENGELİ GEÇİŞ

Ramazan sonrası ani yemek artışı, metabolik sağlığı da riske atabilir. Kore’de Seoul National University’den Prof. Dr. Min-Jung Kim, "Uzun süreli açlıktan sonra aşırı yemek, kan lipid düzeylerini yükseltebilir ve karaciğer yağlanmasını tetikleyebilir" dedi.

Kim’in 2020’de Food Science & Nutrition dergisinde yayımlanan çalışması, oruç sonrası beslenme düzeninde kademeli bir geçişin sindirim enzimlerini rahatlattığını ve metabolik stresi azalttığını gösterdi.

Uzmanlar, bayramda hafif çorbalar, sebze yemekleri ve küçük porsiyonlu ana yemeklerle başlamayı önerdi.

UZMANLARDAN BAYRAM TAVSİYELERİ

Porsiyon kontrolünü sağlamak için pratik ipuçları da paylaşıldı.

Dr. Kuhnle, “Yemekten önce bir bardak su içmek, tokluk hissini artırır ve aşırı yemeyi önler” diye önerdi.

Prof. Dr. Willett ise yemekleri yavaş yemenin ve her lokmayı iyice çiğnemenin sindirimi kolaylaştırdığını belirtti.

Dr. Greger, tatlı krizlerine karşı meyve alternatiflerini öne sürdü:

“Bir dilim baklava yerine taze meyve, hem lezzet hem de sağlık sunar.”

Uzmanlar, bayramda sofraya oturmadan önce porsiyonları gözden geçirmenin ve gereksiz atıştırmalıklardan kaçınmanın önemine dikkat çekti.

BAYRAMDA SAĞLIKLI BİR BAŞLANGIÇ FIRSATI

Ramazan’dan sonra porsiyonları küçültmek, sadece bir uyarı değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam için bir davet olduğu ifade edildi.

Bilimsel verilerle desteklenen bu öneriler, bayram coşkusunu gölgelemeden vücudunuzu korumanın yolunu gösterdi.

Uzmanlar, küçük değişikliklerin büyük sonuçlar doğurabileceğini söyledi.