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  • Canan Karatay'ın mucize karışımı ortaya çıktı. Ramazan’da ağız kokusundan eser bırakmayacak formül

Canan Karatay'ın mucize karışımı ortaya çıktı. Ramazan’da ağız kokusundan eser bırakmayacak formül

Canan Karatay bir kâse ev yoğurdunun içine bir yemek kaşığı bal 3 damla limon suyu ile yapılacak karışımın ağız kokularına iyi geldiğini vurguladı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 10:29
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Ramazan’da ağız kokusundan eser bırakmayacak formül

Canan Karatay'ın mucize karışımı ortaya çıktı. Ramazan’da ağız kokusundan eser bırakmayacak formül
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Ramazan'da uzun süre besin ya da sıvı tüketilmemesine bağlı ağızda artan bakteriler ve kuruluk kokuya neden olduğu biliniyor.

Prof. Dr. Canan Karatay’ın mucize karışımı sayesinde Ramazan boyunca ağız kokusu şikâyeti olmayacağı vurgulandı.

İşte oruçluyken ağız kokusunu önleyen karışım...

MUCİZE KARIŞIM…

Canan Karatay bunları tek sefer de önlemek için bir kâse ev yoğurdunun içine bir yemek kaşığı bal 3 damla limon suyu sıkın karıştırın.

Tüm karışım bitene kadar tüketin. Bu sayede bağırsaklar daha iyi çalışarak besin atıklarının kalması önlenir. Vücudun sıvı oranı artar böbreklerin fonksiyonel işlevi bozulmaz.

Ağız içindeki bakteriler bal sayesinde artış göstermez. Ayrıca mide asidi gün boyu dengelenir. Yemek borusundan mideye ve bağırsaklara kadar temizleyen yoğurt bal limon karışımı sayesinde oruç süresinde ağız kokusu yaşanmaz.

Diş aralarında biriken atıklarda ağız kokusuna neden olacağından diş fırçalamayı ve iftar sahur arasında 2 litre su tüketmeyi ihmal etmeyin.

RAMAZAN’DA AĞIZ KOKUSU 

Uzun süre besin ya da sıvı tüketilmemesine bağlı ağızda artan bakteriler ve kuruluk kokuya neden olduğu vurgulandı.


 

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