Ramazan'da en çok tercih edilen balıklar

Kaynak: İHA
Ramazan'da en çok tercih edilen balıklar
Ramazan ayı ile beraber Eskişehir sofralarında en çok tercih edilen balık hamsi ve sazan oldu. Eskişehir’de Sazan’ın kilosu 120 hamsi ise kilosu ise 100 liradan tezgahlarda yerini alıyor.

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Sencer Sokak üzerinde balıkçı olan Boran Arslanbenzer, Ramazan ayının gelmesiyle beraber sazan ve hamsi satışında artış olduğunu aktardı.

Vatandaşların daha çok çupra, levrek ve mercan gibi diğer balık türlerinden ziyade hamsi ve sazan tercih ettiğini dile getiren Arslanbenzer, bu durumdan da memnun olduğunu söyledi.

“SAZAN DAHA LEZZETLİ”

Sazanların Yağlanma mevsimi olduğu için sazan balığının şu dönemde daha lezzetli olduğunu belirten Boran Aslanbenzer, şu ifadeleri kullandı:

“Hamsi ve sazan türleri şu anda en çok tüketilen balıklar arasında. Bu balıklar yaz ayında daha çok satılır, işlerimiz kış ayına göre yarı yarıya kadar düştü. Şu anda sazanın tam mevsimi ve bu mevsimde yağlanmaya başlıyor.

Mercan, dil balığı, çupra ve levrek, sazan ve hamsi satışına göre çok daha az tercih ediliyor, bunun sebebi de sazanın tam yağlanma mevsimi. Bu aylarda sazan türü daha lezzetli oluyor. Bu durum da bizi mutlu ediyor. Hamsinin 1 kilosu 100 TL, sazanın ise 120 TL olarak değişebiliyor."

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