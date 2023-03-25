Aksaraylı esnaf hükümetin emekli maaşı zammını eleştirdi

(ANKA) Ramazan ayının gelmesiyle birlikte esnafın sorunlarını dinlemek adına sahaya inen CHP'li isimler, Gündoğu Caddesi'nde esnafı ziyaret etti ve onların sorunlarını dinledi.

Aksaraylı esnaf, "İşler her Ramazan gibi değil bayağı bir düşüklük var. Tahinli 40 lira geçen yıl 20 liraydı yarı yarıya artmış. Cevizli olanlar 50 lira, yarı müşterim almadan geri dönüyor. Bizim de yapacak bir şeyimiz olmuyor tahin fiyatları, ısınması, kirası derken biraz zorlanıyoruz” dedi. Bir başka esnaf da " Bu yaştan sonra memleketi terk edesim geliyor. Kötü insanların yüzünden ne hale geldik, biz ne olduk biz nereye gidiyoruz" diye konuştu.

CHP Aksaray İl Başkanı Hacı Ali Keleş, Merkez İlçe Başkanı Ayfer Zengin, CHP Aksaray milletvekili aday adayı Ali Abbas Ertürk, Gündoğdu Caddesi’nde esnafı ziyaret etti. Aksaraylı bir esnaf şunları söyledi:

"ÇOK BASİT UYANIKLIKLAR BUNLAR"

"Adil olmayan bir emekli maaş düzenlemesi var. Kılıçdaroğlu’nun söylediği emekli ikramiyesi vardı bayramda bin liraydı en düşük emekli maaşı. Uyanık hükümet Kılıçdaroğlu’nu susturmak için bin lira ikramiye vereyim dedi niye maaş vermedi? Şimdi vermiş olsa birer maaş en düşük emekli maaşı 7 bin 500, iki bayramda 15 bin lira alacaktı. 2015'teki bin liraya şimdiki bin lira aynı mı?

Çok basit uyanıklıklar bunlar. EYT'de olduğu gibi. Kademeli yapabilirdi. Her şeyi adaletsizce yapıyor, milleti korkutmak sindirmek için yapıyor.

En düşük emekli maaşı bin liraydı ama maaş verseydi şimdi emekli 15 bin almıştı iki bayram arası maaşlarıyla birlikte 30 bin lira ederdi en azından can suyu olurdu ama çok uyanık politika yaptıkları için, uyanık derken sosyoloji belli.

"EKONOMİK SORUNLARI GÖLGELİYORLAR"

50 bin vatandaşımıza ne oldu şimdi? Hesap soran var mı? Yok soramıyorlar kadere bağlıyorlar kader değil bu ben de Müslümanım ama kader değil. Bizi kandırmaya devam ediyorlar.”

"TAHİNLİ 40 LİRA GEÇEN YIL 20 LİRAYDI"

Başka bir Aksaraylı esnaf, "İyi olmaya çalışıyoruz işler her Ramazan gibi değil baya bir düşüklük var. Tahinli 40 lira geçen yıl 20 liraydı yarı yarıya artmış. Cevizli olanlar 50 lira yarı müşterim almadan geri dönüyor. Bizim de yapacak bir şeyimiz olmuyor tahin fiyatları, ısınması kirası derken biraz zorlanıyoruz" dedi.

Bir esnaf ise şunları söyledi:

"Sattığımızı alamıyoruz, aldığımızı satamıyoruz sıkıntı. Keşke bir yazı yazsanız da değişim olunca iyi olacak mı olmayacak mı garanti verseniz gövdemizi bassak bitirsek her şeyi. İnşallah sizin dediğiniz olsun diye düşünüyorum.

65 yaşındayım hepsini gördüm, güveneceğim Allah'tan başka kimse kalmadı çoğu nankör, inkarcı, gördüğünü inkar ediyor nasıl yaşanacak bu memlekette? Bu yaştan sonra memleketi terk edesim geliyor.

Kötü insanların yüzünden ne hale geldik, biz ne olduk biz nereye gidiyoruz? Biz Allah’ın kulu değil miyiz Müslüman mıyız? Niye o yoldan gitmiyoruz? Dürüst olalım, muhalefette dürüst olsun devlet dürüst olsun, doğruya doğru eğriye eğri desinler. Doğruya doğru demiyor eğriye de zaten eğri diyor."