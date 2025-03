Ramazan’da kalp sağlığınızı korumanın yolları! Oruç'ta dengeli sahur ve iftar önerileri

Harvard T.H. Chan School of Public Health’ten Kardiyolog Prof. Dr. Walter Willett, dengeli beslenmenin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini şu şekilde açıkladı:

"Ramazan ayında sağlıklı beslenme, kalp sağlığını korumak için kritik bir rol oynar. Sahur ve iftar öğünlerinde yeterli miktarda lif, protein, sağlıklı yağlar ve vitamin-mineral içeren gıdaların tüketilmesi kalp hastalıkları riskini azaltabilir."

Mayo Clinic’ten Diyetisyen Dr. Katherine Zeratsky ise, oruç tutarken sıvı alımının önemine dikkat çekti:

"Sahur ve iftar vakitlerinde yeterli miktarda su tüketmek, vücudun hidratasyonunu sağlamak için hayati öneme sahiptir. Ayrıca, yüksek sodyum içerikli gıdalardan kaçınmak ve potasyum açısından zengin besinler tüketmek kalp sağlığına olumlu katkı sağlar."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: RAMAZAN VE KALP SAĞLIĞI

Journal of the American College of Cardiology 'de yayımlanan bir araştırma, Ramazan ayında dengeli beslenmenin, kan basıncını düzenleyerek kalp sağlığını koruduğunu göstermekte. Araştırma, lif ve antioksidan açısından zengin gıdaların tüketilmesinin kalp hastalıkları riskini azalttığını belirtmekte.

Nutrition Reviews dergisinde yayımlanan bir çalışma, oruç tutmanın, vücuttaki inflamasyonu azaltarak kalp sağlığına olumlu etkiler sağladığını vurgulamakta. Çalışma, Ramazan boyunca düzenli ve dengeli beslenmenin, kalp sağlığını koruma açısından önemli olduğunu göstermekte.

International Journal of Cardiology 'de yayımlanan bir başka araştırma, oruç tutmanın, kolesterol seviyelerini düzenleyerek kalp hastalıkları riskini azalttığını ortaya koymakta. Bu çalışma, sağlıklı yağlar ve lif içeren gıdaların kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurgulamakta.

DENGELİ SAHUR VE İFTAR İÇİN ÖNERİLER

Sahurda Protein ve Lif: Sahurda protein ve lif açısından zengin gıdalar tüketmek, uzun süre tok kalmayı sağlar. Yumurta, yoğurt, tam buğday ekmeği, yulaf ve sebzeler sahurda tüketilebilecek sağlıklı seçenekler.

İftarda Dengeli Öğün: İftar vakitlerinde hafif ve dengeli bir öğünle orucu açmak önemli. Çorba, sebzeler, tam tahıllar ve az yağlı protein kaynakları iftarda tercih edilebilir. Ayrıca, iftar sonrasında tatlı yerine meyve tüketmek daha sağlıklı.

Sıvı Tüketimi: Sahur ve iftarda yeterli miktarda su tüketmek, vücudun hidratasyonunu sağlamak için gerekli. Ayrıca, doğal meyve suları ve bitki çayları da sıvı alımını artırmak için iyi birer alternatif.

Sağlıklı Yağlar: Zeytinyağı, avokado, ceviz ve badem gibi sağlıklı yağlar kalp sağlığını destekler. Bu yağları iftar ve sahur öğünlerinde tüketmek faydalı.

Şeker ve Tuzdan Kaçının: Aşırı şekerli ve tuzlu gıdalar kalp sağlığı için zararlıdır. Bu tür gıdalardan kaçınarak, doğal ve işlenmemiş gıdalar tercih edilmeli.

KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER

Ramazan ayında kalp sağlığını korumak için sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermek, düzenli egzersiz yapmak ve yeterli miktarda su tüketmek gerekli. Ayrıca, iftar ve sahur öğünlerinde sağlıklı besinler tercih ederek, kalp hastalıkları riskini azaltmak mümkün.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Dr. Katherine Zeratsky ise ekledi:

