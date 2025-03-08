Ramazan’da mide sağlığınızı koruyun! Reflüye karşı 5 etkili öneri

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Keskin, Ramazan ayında mide sağlığını korumanın önemine dikkat çekti:

"Uzun süreli açlık ve ardından kontrolsüzce yenilen yemekler, mide ağrısı, yanma, gaz, şişlik ve reflü gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, sahur ve iftarda sağlıklı beslenme alışkanlıklarına devam edilmesi sindirim sistemi sorunlarından korunmak için büyük önem taşır."

Harvard Tıp Fakültesi’nden Gastroenterolog Prof. Dr. William Chey ise, reflü ve mide problemlerini önlemek için yavaş ve bilinçli yemek yemenin önemini vurguladı:

"Hızlı yemek yemek, mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasına neden olabilir. Bu durum, reflü semptomlarını artırır. Yemeklerinizi iyice çiğneyerek ve yavaş yavaş tüketmek, mide sağlığınızı korumanıza yardımcı olur."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: RAMAZAN VE SİNDİRİM SAĞLIĞI

Journal of Gastroenterology and Hepatology'de yayımlanan bir araştırma, Ramazan ayında sağlıklı beslenme alışkanlıklarının reflü ve mide problemlerini önlemede etkili olduğunu göstermekte.

Araştırma, sahur ve iftarda hafif ve dengeli öğünlerin tercih edilmesinin mide sağlığını desteklediğini ortaya koymakta.

Nutrition Reviews dergisinde yayımlanan bir çalışma, uzun süreli açlık sonrası ağır yemeklerin mide asidini artırarak reflüyü tetikleyebileceğini belirtmekte.

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Çalışma, iftar ve sahurda az yağlı, lif açısından zengin gıdaların tüketilmesini önermekte.

World Journal of Gastroenterology'da yayımlanan bir başka araştırma, Ramazan ayında düzenli sıvı alımının mide sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini inceledi.

Araştırma, iftar ve sahur arasında yeterli miktarda su tüketiminin mide asidini dengelediğini ve sindirimi kolaylaştırdığını göstermekte.

RAMAZAN AYINDA REFLÜ VE MİDE PROBLEMLERİNDEN KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER

1. Sahur ve İftarda Hafif Besinler Tüketin: Ağır yağlı, baharatlı ve acılı gıdalardan kaçının. Bunun yerine çorba, sebze yemekleri ve zeytinyağlı yemekler gibi hafif besinleri tercih edin.

2. Yavaş ve Bilinçli Yemek Yiyin: Yemeklerinizi iyice çiğneyerek ve yavaş yavaş tüketin. Hızlı yemek yemekten kaçının.

3. Sıvı Alımına Dikkat Edin: İftar ve sahur arasında yeterli miktarda su tüketin. Ayrıca, ayran, taze sıkılmış meyve suları ve bitki çayları gibi sağlıklı içecekleri tercih edin.

4. Şerbetli Tatlılardan Kaçının: Şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlıları tercih edin. Bu, mide asidini dengelemeye yardımcı olur.

5. Yemekten Hemen Sonra Yatmayın: Sahurda yemekten hemen sonra yatmak yerine en az yarım saat bekleyin. Bu, mide asidinin yemek borusuna kaçmasını önler.

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SAĞLIKLI BİR RAMAZAN İÇİN DENGELİ BESLENME

Ramazan ayında mide sağlığını korumak için dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına devam etmek önemli.

Sahur ve iftarda hafif ve besleyici gıdalar tüketmek, reflü ve mide problemlerini önlemede etkili bir yöntem. Ayrıca, düzenli sıvı alımı ve yavaş yemek yeme alışkanlığı, sindirim sistemi sağlığını destekler.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Dr. Murat Keskin, "Uzun süreli açlık ve ardından kontrolsüzce yenilen yemekler, mide ağrısı, yanma, gaz, şişlik ve reflü gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, sahur ve iftarda sağlıklı beslenme alışkanlıklarına devam edilmesi sindirim sistemi sorunlarından korunmak için büyük önem taşır" dedi.

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Prof. Dr. William Chey ise şunları ekledi:

"Hızlı yemek yemek, mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasına neden olabilir. Bu durum, reflü semptomlarını artırır. Yemeklerinizi iyice çiğneyerek ve yavaş yavaş tüketmek, mide sağlığınızı korumanıza yardımcı olur."