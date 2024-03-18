Ramazan’da mideyi rahatlatmanın tüyoları. Korkulu rüya bitecek

İftar sofralarında hızlı yemek tüketimi, şerbetli tatlılara yönelme ve hamur işleri tüketimi gibi alışkanlıklarımızın yanı sıra, yemek sonrası hareketsizlik de sık yapılan hatalardandır.
Ramazan'da Sağlıklı Beslenme İçin 10 Öneri:
-Üç Ana Öğünde Beslenin:
İftardan sahura kadar öğün sayısını artırarak, aralıklı beslenmeye özen gösterin. İki ana öğün ve ara öğünlerle gün içindeki besin ihtiyacınızı dengeli bir şekilde karşılayın.
-Çorbadan Sonra Ara Verin:
İftarı hafif bir çorba ve salata ile açtıktan sonra, ana yemeğe geçmeden önce 15 dakika bekleyin. Bu, sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olur.
-Porsiyonları Küçültün:
Azar azar ve küçük porsiyonlar halinde yemek yiyerek, midede şişkinlik ve reflü gibi sorunları azaltın.
-Yiyecekleri İyi Çiğneyin:
Yiyecekleri iyice çiğneyerek yemek, mide hareketlerini düzenleyerek hazımsızlık ve şişkinliği önler.
-Sahurda Hafif Beslenin:
Sahurda hafif bir kahvaltı yapın veya mideyi rahatsız etmeyecek hafif yemekler tercih edin.
-Reflüyü Tetikleyen Besinlerden Kaçının:
Acılı, baharatlı ve yağlı yiyecekler, asitli içecekler ve kafeinli ürünlerden uzak durun.
-Yeterli Su İçin:
Gün boyunca yeterli miktarda su tüketerek vücuttaki sıvı dengesini koruyun.
-Pişirme Yöntemlerine Dikkat Edin:
Izgara, haşlama veya fırında pişirme gibi mide dostu yöntemleri tercih edin.
-Bağırsak Hareketlerini Artırın:
Lifli gıdalar tüketerek ve yeterli sıvı alarak bağırsak hareketlerini düzenleyin.
-İftardan Sonra Yürüyüş Yapın:
Sindirimi kolaylaştırmak için iftardan sonra kısa yürüyüşler yapın.
Prof. Dr. Oya Yönal, bu önerilerin Ramazan ayında sağlıklı bir sindirim sistemi için önemli olduğunu vurguladı.