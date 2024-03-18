Ramazan’da mideyi rahatlatmanın tüyoları. Korkulu rüya bitecek

Ramazan’da mideyi rahatlatmanın tüyoları. Korkulu rüya bitecek
Kaynak: Haber Merkezi
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Oya Yönal, Ramazan ayında mide sorunlarından kaçınmak için uyulması gereken kuralları ve önemli tavsiyeleri paylaştı.
1/13
Ramazan’da mideyi rahatlatmanın tüyoları. Korkulu rüya bitecek 1

İftar sofralarında hızlı yemek tüketimi, şerbetli tatlılara yönelme ve hamur işleri tüketimi gibi alışkanlıklarımızın yanı sıra, yemek sonrası hareketsizlik de sık yapılan hatalardandır.

2/13
Ramazan’da mideyi rahatlatmanın tüyoları. Korkulu rüya bitecek 2

Ramazan'da Sağlıklı Beslenme İçin 10 Öneri:

3/13
Ramazan’da mideyi rahatlatmanın tüyoları. Korkulu rüya bitecek 3

-Üç Ana Öğünde Beslenin:

İftardan sahura kadar öğün sayısını artırarak, aralıklı beslenmeye özen gösterin. İki ana öğün ve ara öğünlerle gün içindeki besin ihtiyacınızı dengeli bir şekilde karşılayın.

4/13
Ramazan’da mideyi rahatlatmanın tüyoları. Korkulu rüya bitecek 4

-Çorbadan Sonra Ara Verin:

İftarı hafif bir çorba ve salata ile açtıktan sonra, ana yemeğe geçmeden önce 15 dakika bekleyin. Bu, sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olur.

5/13
Ramazan’da mideyi rahatlatmanın tüyoları. Korkulu rüya bitecek 5

-Porsiyonları Küçültün:

Azar azar ve küçük porsiyonlar halinde yemek yiyerek, midede şişkinlik ve reflü gibi sorunları azaltın.

6/13
Ramazan’da mideyi rahatlatmanın tüyoları. Korkulu rüya bitecek 6

-Yiyecekleri İyi Çiğneyin:

Yiyecekleri iyice çiğneyerek yemek, mide hareketlerini düzenleyerek hazımsızlık ve şişkinliği önler.

7/13
Ramazan’da mideyi rahatlatmanın tüyoları. Korkulu rüya bitecek 7

-Sahurda Hafif Beslenin:

Sahurda hafif bir kahvaltı yapın veya mideyi rahatsız etmeyecek hafif yemekler tercih edin.

8/13
Ramazan’da mideyi rahatlatmanın tüyoları. Korkulu rüya bitecek 8

-Reflüyü Tetikleyen Besinlerden Kaçının:

Acılı, baharatlı ve yağlı yiyecekler, asitli içecekler ve kafeinli ürünlerden uzak durun.

9/13
Ramazan’da mideyi rahatlatmanın tüyoları. Korkulu rüya bitecek 9

-Yeterli Su İçin:

Gün boyunca yeterli miktarda su tüketerek vücuttaki sıvı dengesini koruyun.

10/13
Ramazan’da mideyi rahatlatmanın tüyoları. Korkulu rüya bitecek 10

-Pişirme Yöntemlerine Dikkat Edin:

Izgara, haşlama veya fırında pişirme gibi mide dostu yöntemleri tercih edin.

11/13
Ramazan’da mideyi rahatlatmanın tüyoları. Korkulu rüya bitecek 11

-Bağırsak Hareketlerini Artırın:

Lifli gıdalar tüketerek ve yeterli sıvı alarak bağırsak hareketlerini düzenleyin.

12/13
Ramazan’da mideyi rahatlatmanın tüyoları. Korkulu rüya bitecek 12

-İftardan Sonra Yürüyüş Yapın:

Sindirimi kolaylaştırmak için iftardan sonra kısa yürüyüşler yapın.

13/13
Ramazan’da mideyi rahatlatmanın tüyoları. Korkulu rüya bitecek 13

Prof. Dr. Oya Yönal, bu önerilerin Ramazan ayında sağlıklı bir sindirim sistemi için önemli olduğunu vurguladı.

İlgili Haberler
Ramazan'da böbrek hastalarına 6 önemli uyarı. Sahur detayı
Uzmanından Ramazan ayında hayat kurtaran beslenme önerileri
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Huzursuz bacak sendromunu iyileştiren 3 besin. Canan Karatay açıkladı
Huzursuz bacak sendromunu iyileştiren 3 besin. Canan Karatay açıkladı
Covid geçirenler dikkat. Hastaların yaklaşık üçte biri...
Covid geçirenler dikkat. Hastaların yaklaşık üçte biri...
Güzellik sırrı ortaya çıktı. Çöpe attığınıza pişman olacaksınız. 20 dakika yüzünüzde gezdirin
Güzellik sırrı ortaya çıktı. Çöpe attığınıza pişman olacaksınız. 20 dakika yüzünüzde gezdirin
İktidarsızlığı önlüyor cinsel arzuları artırıyor. Kemik sağlığına birebir. Her gün bir kaşık yenmesi yetiyor
İktidarsızlığı önlüyor cinsel arzuları artırıyor. Kemik sağlığına birebir. Her gün bir kaşık yenmesi yetiyor
Ömürden ömür yiyor. Resmen ölüm saçıyor. Yemeklere avuç avuç atılıyor. Duyan hemen çöpe atacak
Ömürden ömür yiyor. Resmen ölüm saçıyor. Yemeklere avuç avuç atılıyor. Duyan hemen çöpe atacak
Kolesterolü bitiriyor kirli kanı temizliyor. Türkiye'de sadece Konyalılar biliyor
Kolesterolü bitiriyor kirli kanı temizliyor. Türkiye'de sadece Konyalılar biliyor