Ramazan’da tok tutan bitki çayı ortaya çıktı

Gülsüm Sundu
Ramazan’da tok tutan bitki çayı ortaya çıktı
Nane kurusu ile yapılan bitki çayı Ramazan’da oruç tutanlara müjde olarak değerlendirildi.

Günümüzde birçok kişi doğal ürünler ve şifalı bitkilerle ilgileniyor. Ancak, bu ürünleri denemeden önce bir doktora danışmak önemlidir.

Ramazan ayında oruç tutanlar için nane kurusu ile hazırlanan bitki çayı, tokluk hissi vermesi ve metabolizmayı hızlandırmasıyla dikkat çekiyor.

TOKLUK HİSSİ VEREN VE METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN ÇAY İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

- 1 tatlı kaşığı kuru nane

- 1 tatlı kaşığı yeşil çay

- 1 tatlı kaşığı kuru rezene

- 1 tatlı kaşığı kuru kuşburnu

ÇAYIN HAZIRLANIŞI:

Bu çay, metabolizmayı düzenleyerek kilo kontrolüne yardımcı olur ve kişinin rahatlamasını sağlar.

Ayrıca sağlıklı ve genç bir görünümün korunmasına katkıda bulunur.

Özellikle yağlanmaya meyilli ve kilo vermek isteyen bireyler için idealdir.

Hazırlık için, malzemeleri karıştırın ve üzerine yarım litre kaynar su ekleyin.

Yaklaşık 5 dakika demlenmeye bırakın. Şekersiz olarak tüketin ve günde iki fincan içmeye özen gösterin.

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