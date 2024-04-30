Ramazanda yalan söyleyenin bayramda yüzü kara olsun atasözünün anlamı nedir?

Ramazanda yalan söyleyenin bayramda yüzü kara olsun atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Müslüman inancına göre kutsal sayılan Ramazan ayında yapılan kötü davranışların, bayramda ya da ilerleyen zamanlarda kişiye zarar vereceği inancını ifade etmek amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Ahlaki ve dini değerlere uyulmadığında bunun bir bedeli olacağını vurgulamaktadır.

RAMAZANDA YALAN SÖYLEYENİN BAYRAMDA YÜZÜ KARA OLSUN ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sen sanıyor musun bugün yaptıkların yanına kar kalacağını, Ramazanda yalan söyleyenin bayramda yüzü kara olsun, "