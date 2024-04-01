Ramazan’ın bereketi israf olmasın

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, araştırmalara göre Türkiye’de her 7 kişiden biri, yoksulluk sınırında olduğunu Ramazan ayında Türkiye’de gıda bankacılığına ne kadar ihtiyacımız olduğu daha net görüldüğünü söyledi.

Tibuk, ihtiyaç sahiplerine, ramazanın bolluk ve bereketinin ulaşmasının çok önemli olduğunu, bu da israfın durması ya da gıda bankalarının desteklenmesiyle mümkün olduğunu belirtti. Tibuk, gıda bankaları; kendilerine bağışlanmış gıda, giysi, temizlik malzemesi ve yakacak ürünlerini toplayan, ayrıştıran, depolayan ve ihtiyaç sahiplerine dağıtan bir sivil toplum örgütlenmesi olduğunu söyledi.

Tibuk, firmalar ve kişiler; ürünleri bu bankaya yatırabileceğini ve ihtiyacı olanlarında bu ürünleri bankadan çekebileceğini söyledi.

ÇALIŞMAK İSTEYENE DE DESTEK

Hande TİBUK, Türkiye’de gıda bankacılığının ağı olan TİDER aracılığıyla, Gıda Bankacılığı Kanunu kapsamında yapılan bağışların %100’ünün vergiden düşülebildiğine vurgu yaparak, ihtiyaç sahiplerinden çalışmak isteyenlerin iş bulmalarına destek olmak üzere geliştirdiği “DESTEK İK” projesi hakkında da açıklamada bulundu.

İSRAFIN DÜNYADAKİ MADDİ KARŞILIĞI 1 TRİLYON DOLAR

2021’in rakamlarına oranla dünyada, 820 milyondan fazla insan açlık ve yoksulluk sınırında yaşıyor. Buna karşın dünya çapında üretilen gıdanın üçte biri israf oluyor. İsraf olan gıdanın yüzde 25’i kurtarılabilse, 820 milyon insanı doyuracak gıda kurtarılmış olacak.

Bu israfın maddi karşılığı ise 1 trilyon dolar. Uzmanlara göre ise bu israf, bu durum sadece gıda srarfına değil aynı zamanda şunları beraberinde getiriyor:

Açlık ve yoksulluk,

Üretimde ve lojistikte yakıt kayıpları,

İşlenen toprağın veriminin azalması,

Elektrik ve su kaynaklarının boşa harcanması,

İş gücünde görülen kayıp

Sermaye kaybı gibi hayatın her alanında bu riskleri meydana getiriyor.

GIDA İSRAFINI NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ?

İhtiyaçlarınızı belirleyin ve alışveriş listesi oluşturun

Akıllı alışveriş yapın, listenize bağlı kalmaya çalışın

Kısa sürede tüketecekseniz son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri satın almaya özen

Buzdolabınızı sık sık kontrol edin

Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) ile son tüketim tarihi (STT) arasındaki farka bakın

Gıdaları doğru muhafaza edin

Uygun gıdaları dondurun

Kompost yapın

Sıfır atık yaklaşımını araştırın

Atmayın, kalan yitecekleri farklı şekilde değerlendirin

Bunlara dikkat edildiği takdirde israfın önüne bir miktarda olsa geçmiş olunabilir.

BELEDİYELERE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

Tibuk, halen 38 ilde 70 destek market ile verdikleri hizmette, belediyeler ve kaymakamlıklar ile iş birliği yaptıklarını söyleyerek, yerel yönetimlerin bulundukları lokasyona hakimiyetleri ile daha fazla sayıda ihtiyaç sahibine, daha erişebilir olunacağının vurgusunu yaptı.

TEMEL İHTİYAÇ DERNEĞİ hakkında:

2010’da gıda sektöründe çalışan ve gıda bankacılığının açlık ve yoksullukla mücadelede önemli bir araç olduğuna inanan 9 kurucu üye tarafından Gıda Bankacılığı Derneği adı altında faaliyetlerimize başlayan yapı, 2014’te insanların kendi yetkinlik ve yeteneklerine uygun işlerde çalışabilmesinin de en temel ihtiyaçlardan biri olduğundan hareketle çalışmalarına istihdam ve kalkınma projelerini de katarak Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) sıfatını üslendi.

GIDA BANKACILIĞI Nedir?

Gıda bankası; bağışlanmış gıda, giysi, temizlik ve hijyen ürünlerini toplayan, ayrıştıran, depolayan ve ihtiyaç sahiplerine dağıtan bir sivil toplum örgütlenmesidir. Firmalar ve kişiler gıda, giysi ve temizlik ürünlerini bu “bankaya yatırır”, ihtiyacı olanlar da bu ürünleri “bankadan çeker”.

Temel İhtiyaç Derneği, Gıda Bankacılığına geniş kapsamlı bir bakış açısı yaratarak, yoksulluk ve israfla mücadeleyi bütünsel bir modelle ele alan ve somut çözümler üreten bir sivil toplum kuruluşu sıfatındadır.

Gıda Bankaları, ihtiyaç sahiplerinin haysiyetinin korunması ve destek sisteminin bir parçası olmalarına imkân tanınması için, yararlanıcı olarak belirlenmiş olan ihtiyaç sahiplerinin adil bir biçimde ürünleri almasına katkı sağlar.