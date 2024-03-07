Ramazan'ın ilk ve son gününde en uzun ile en kısa oruç tutulacak iller

Geçen sene, Sinop’ta en uzun oruç 13 saat 56 dakika sürerken, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa’da en kısa süre 13 saat 47 dakika idi. Geçen yılki 9 dakikalık fark, bu yıl 3 dakikaya düşecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Astronom Gürhan Eren’e göre, 11 Mart Pazartesi günü Ramazan ayının başlangıcında, Iğdır’da ilk sahur 04:52’de yapılacak ve Çanakkale’de son sahur 06:02’de gerçekleşecek. İlk iftar Iğdır’da 18:13’te, Çanakkale’de ise 19:24’te yapılacak. Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop’ta en uzun oruç süresi 13 saat 23 dakika olurken, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van’da en kısa süre 13 saat 20 dakika olacak.

Eren, 21 Mart’taki ekinoks nedeniyle, bazı şehirlerde oruç sürelerinin aynı olduğunu belirtmiştir. Ekinoks sırasında, ekvatorda gündüz ve gece süreleri eşittir. Bu yıl, 11 Mart’ta Hatay’da oruç süresi 13 saat 20 dakika, Sinop’ta ise 13 saat 23 dakika olacak.

Ramazanın son günü olan 9 Nisan’da, Hakkari’de ilk iftar 18:42’de, Edirne’de ise son iftar 19:55’te yapılacaktır. O gün, Sinop’ta en uzun oruç süresi 14 saat 51 dakika, Hatay’da ise en kısa süre 14 saat 30 dakika olacak. Eren, 21 Mart’taki ekinokstan sonra gündüz sürelerinin gece sürelerinden daha uzun olacağını ve bu nedenle ramazanın son gününde en uzun ve en kısa oruç süreleri yine Sinop ve Hatay’da olacağını ifade etti.