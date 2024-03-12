Ramazan'ın vazgeçilmezi hurmalarda büyük oyun! Hurma alacaklar buna dikkat

Kaynak: İHA
Ramazan'ın vazgeçilmezi hurmalarda büyük oyun! Hurma alacaklar buna dikkat
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tezgahlardaki hurmalara ilgi artarken, esnaf, taze hurma almanın püf noktalarını tek tek anlattı.

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden hurma, bu yıl da iftar sofralarındakini yerini aldı. Vatandaşlar, Ramazan ayı ile birlikte hurmaya talebi artırdı.

Esnaf ise vatandaşları taze hurmayı nasıl anlayacakları noktasında uyararak, geçen yıldan kalan bayat hurmaların yıkanarak tekrar tezgahlarda yer alabildiğine dikkat çekti. Vatandaşların fiyatı diğer hurmalara oranla çok daha düşük olan hurmalardan uzak durmalarını söyleyen esnaf, diyabet hastaları için de şeker oranı düşük çeşitleri önerdi.

"YIKANMIŞ ÜRÜN ALDIKLARI ZAMAN BİLSİNLER Kİ BU HURMA ESKİ MAHSUL"

Taze hurma almanın püf noktalarına değinen hurma satıcısı Orhan Çağlayan, “Vatandaşlara hurma alırken tadına bakmalarını öneriyoruz. Yıkanmış ürün aldıkları zaman bilsinler ki bu hurma eski mahsul. Bunu ayırt etmek biraz zor olabilir ama biraz baktığımız zaman anlayabiliriz. Parlak olmayan biraz da kuru görünen hurmalardan alabilirler. Taze hurmalarda da çok kuru olan ürünleri tercih etmesinler." dedi.

"MEDİNE HURMALARININ LİF ORANI VE VİTAMİN ORANI DAHA YÜKSEKTİR"

Kuru hurmalarda lif oranının daha az olduğunu söyleyen Çağayan, "Biraz daha etli denilen canlı hurma tercih ederlerse daha iyi olur, bunların lif oranı daha iyidir. Medine hurmaları tercih etmeye çalışsınlar, çünkü Medine hurmalarının lif oranı ve vitamin oranı daha yüksektir” şeklinde konuştu.

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