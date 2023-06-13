Rana ne demek? Rana isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Rana son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerdendir. Peki, Rana ne demek? Rana isminin anlamı nedir?

Rana ne demek? Rana isminin anlamı nedir?

Rana adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Rana isminin anlamını araştırıyor. Peki, Rana ne demek? Rana isminin anlamı nedir?

RANA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Rana ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- İçi içine sığmayan, coşkulu.

- Gezginci ozan

- Güzel, hoş latif, parlak. Çok iyi, çok ala.

- Güzel, göze hoş görünen.

RANA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Rana ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Rana ismini koymak caizdir.

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