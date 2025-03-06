Randevu bekleyen hasta sayısı yarı yarıya azaldı

Randevu bekleyen hastaların yüzde 42'sine sistem üzerinde telefonla aranıp randevu oluşturuldu.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından MHRS üzerinde bazı branşlarda yaşanan yoğunluğa çözüm bulmak gayesiyle başlatılan çalışmalar olumlu sonuçlar verdi. Randevu bekleyen hastaların yüzde 42'sine sistem üzerinden telefonla aranarak randevu oluşturuldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun direktifleri doğrultusunda uygulamaya konulan yeni sağlık politikaları, hastanelerdeki yoğunluğu azaltırken hastaların doğru tedavi basamaklarına yönlendirilmesine katkı sağladı. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) yoğunluğu azaltmak ve bekleme süresini kısaltmak amacıyla 2024 yılı haziran ayında MHRS Koordinasyon Birimi kurularak il genelindeki randevu takip ve analizleri başlatıldı. Yoğun talep gören branşlarda kapasite artışı sağlanırken, mesai dışı poliklinik hizmeti uygulamaları da devreye alındı. Hastanelerde oluşturulan ekipler aracılığıyla randevu bekleyen hastalar telefonla aranarak randevuları oluşturuldu.

Bu çerçevede Şubat ayı verilerinde 2 bin 165 kişinin telefonla aradığı ve 633 hastanın muayenesinin sağlandı kaydedildi. Aranan 480 hastanın ise randevudan vazgeçtiğini veya başka merkezlerde muayene olduğunu bildirildi. Aramalarda 65 kişinin iletişim bilgilerinin güncel olmadığı tespit edildi. Yeni yılla birlikte hız kazanan mesai dışı poliklinik uygulaması, 8 hastanede 26 branşta 118 hekimle 17.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Uygulama, İl Sağlık Müdürlüğü'nün web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurularak daha fazla vatandaşa ulaşmayı sağladı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2024 yılı haziran ayında MHRS üzerinde randevu bekleyen 32 bin 449 hasta sayısı, 2025 yılı şubat ayında 16 bin 119'a düşürülerek yüzde 42'lik bir iyileşme sağlandığı belirtildi.