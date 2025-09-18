Randevusuz geldi hastaneyi kan gölüne çevirdi

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Alsancak Diş ve Ağız Sağlığı Merkezi’nde istenmeyen bir olay yaşandı. Randevusuz muayene olmak isteyen bir kişi tartıştığı doktoru darbetti.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Alsancak Diş ve Ağız Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Diş hekimi Ahmet Mücahit Yalın ile randevusuz muayene olmaya çalışan Muhammed Enes Tülcü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tülcü, diş hekimi Yalın'a kafa attı. Hafif yaralanan Yalın, şüpheliden şikayetçi oldu.

Konak Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri Muhammed Enes Tülcü'yü aynı gün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Tülcü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

'OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur Sen İzmir İl Başkanı Gençer Yılmaz, "Sağlık çalışanları, toplumun en zor anlarında yanında olan, gece-gündüz demeden görev yapan ve her koşulda insan hayatını önceleyen emek neferleridir. Onlara yönelen her saldırı, yalnızca kişiye değil, insanlığın ortak değerlerine, toplumun sağlık hakkına ve vicdana yapılmış bir saldırıdır. Bizler bu çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyor, değerli hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın takipçisi olacağız" dedi.

