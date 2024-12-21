Rangers, Dundee'yi tek golle geçti

Rangers, ilk yarıda istenen performansı sergileyemedi. Ancak, ikinci yarıya hızlı giren takım, sadece bir dakika sonra Danilo’nun pasıyla Vaclav Cerny’yi topla buluşturdu. Cerny, topu kaleci Trevor Carson’ın üzerinden aşırttı ve Rangers’ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Rangers’a 4 maçlık galibiyet serisini getirdi ve Aberdeen’i geçerek ikinci sıraya yükselmelerini sağladı.

İlk yarıda fırsatlar değerlendirilse de Rangers, topun çerçeveyi 4 kez bulmasıyla bu fırsatları değerlendiremedi. Ianis Hagi ve James Tavernier, uzak mesafeden kaleyi yoklasa da şanssızlıkları golle sonuçlanmadı. Hamza Igamane, 5 metre mesafeden yaptığı vuruşla topu üst direğe nişanladı. Son dakikalarda Cyriel Dessers da çerçeveyi buldu ancak golü atamayarak Rangers, daha fazla fark yaratma şansını kaçırdı.

DUNDEE’NİN ETKİLEYİCİ SAVUNMASI

Dundee, kaleci Liam Kelly’nin yerine son dakika değişikliğiyle sahaya giren Jack Butland’ın yokluğunda savunmada direnç gösterdi. Simon Murray’nin son dakikalarda yaptığı vuruş, Robin Propper tarafından çizgiden çıkartıldı, ancak ofsayt kararı ile tehlike geçişti. Dundee'nin savunması bu maçta önemli bir sınav verdi, ancak hücumda etkisiz kaldılar.

Maçın sonunda, Rangers teknik direktörü Philippe Clement, takımı için daha fazla gol bulmaları gerektiğini belirterek, ikinci golü bulamamalarının oyun üzerine etkisini vurguladı. Ayrıca, Jack Butland’ın kişisel sebeplerden dolayı oynamadığını belirtti. Dundee menajeri Tony Docherty ise oyuncularının savunmada gösterdiği cesareti övdü ve ikinci yarıdaki cesur oyunlarına dikkat çekti.

GELECEK MAÇLAR VE HEDEFLER

Rangers için gelecek maçlar, zirveye tırmanma adına kritik olacak. Ocak ayındaki Old Firm derbisinde Celtic ile karşılaşacak olan Rangers, bu maça kadar kazanarak momentumlarını artırmak istiyor. Dundee ise Ross County, St Mirren ve Dens Park'ta Dundee derbisi gibi fırsatları değerlendirerek sıralamada üst sıralara tırmanma hedefinde.