Rangers Rıdvan Yılmaz'ın omuzlarında

İskoçya Şampiyonluk Grubu'nda Rangers, St. Mirren'i 3-0 mağlup ederken Milli futbolcumuzun performansı alkış aldı.

Rangers Rıdvan Yılmaz'ın omuzlarında

Rangers'ta 69 dakikada sahada kalan milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, ilk iki golün asistine imza attı.

İskoçya Şampiyonluk Grubu'nda Rangers, St. Mirren deplasmanına konuk oldu. Rangers karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Rangers'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 48'de Junior Fashion Sakala ve 77. dakikada Antonio Colak attı.
69'DA OYUNDAN ÇIKTI
Rangers'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, Sakala'nın attığı iki golde de asist yaptı. Rıdvan, 69'da ise yerini Borna Barisic'e bıraktı.
Celtic'in daha önce şampiyonluğu garantilediği ligde Rangers, sezonu 92 puanla 2. sırada tamamladı. St. Mirren ise sezonu 46 puanla bitirdi.

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