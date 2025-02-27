Rangers'tan taraftarlarına Ramazan uyarısı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile 6 Mart Perşembe günü 20.45'te oynanacak. Rangers Fenerbahçe deplasmanına gidecek taraftarlarına Ramazan dolayısıyla bazı bilgilendirmeler yaptı.

RAMAZAN UYARISI YAPILDI

"İstanbul’a olan ziyaretimiz Ramazan dönemine denk gelecek. Bunun, seyahat eden taraftarlar için önemli bir etkisi olmayacak, ancak yerel geleneklere saygılı olmak önemli."

Gündüz saatlerinde kamusal alanda yemek yemek, içmek, sigara içmek veya sakız çiğnemekten kaçının. Barlar ve restoranlar açık olacaktır.

Kamusal alanlarda yüksek sesle müzik çalmaktan veya dans etmekten kaçının.

Kamusal alanda küfürlü dil kullanmaktan kaçının.